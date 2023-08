sportstudio reportage 60 Jahre Bundesliga: TV-Kritik zur Reportage über den 60. Geburtstag der Bundesliga

Eigentlich ist er mittlerweile in Rente. Doch anlässlich des 60. Geburtstags der Bundesliga ist die Legende Bélá Réthy noch einmal zurückgekehrt und hat mit vielen namenhaften Menschen in der Fußball-Welt gesprochen.

Am 24. August 1963 startete die Fußball-Bundesliga in ihre erste Saison. Seitdem ist viel passiert: Unfassbare Dramen rund um Meisterschaften und Abstiege, Skandale, und natürlich waren da auch viele bewegende persönliche Geschichten. Bélá Réthy, 66, der einige deutsche Fußball-Jahrzehnte mit seiner prägnanten Stimme begleitete, widmet sich ein knappes Jahr, nachdem er sich als ZDF-Kommentator eigentlich in die Rente verabschiedet hat, einem 60 Minuten langen Geburtstagsgruß. Er tut dies im Film von Albert Knechtel in Form von Geschichten und Interviews mit wichtigen Bundesliga-Protagonisten. Fast alle von ihnen hat er dafür persönlich getroffen. Mit dabei sind Jürgen Klopp, Thomas Müller, Oliver Kahn, Günter Netzer, Felix Magath, Toni Schumacher, Karl-Heinz Körbel, Ailton, Horst Hrubesch, Klaus Fischer, Sepp Maier, Bibiana Steinhaus-Webb und viele mehr.