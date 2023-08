Grill den Henssler Sommer-Special: Lohnt sich die neue Sommerstaffel der Kochshow?

Die ewigen Konkurrenten Tim Mälzer und Steffen Henssler treten einmal mehr zum Duell an – und läuten damit die neue Sommerstaffel von "Grill den Henssler" ein.

Ein Hamburger Fernsehkoch mit großer Klappe und ebenso großem Ehrgeiz – dabei kann es sich eigentlich nur um Tim Mälzer handeln. Oder eben doch um Steffen Henssler. Dass die beiden norddeutschen Maîtres nicht nur in ihren eigenen Formaten funktionieren, sondern auch im Doppelpack, ließ sich bereits vor dem Start der gemeinsamen Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab!" (seit Herbst 2021 bei VOX) erahnen – etwa dann, als Henssler im März 2020 in Mälzers preisgekröntem Format "Kitchen Impossible" antrat (und verlor). Oder dann, als Mälzer im August 2020 nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei "Grill den Henssler" eine Niederlage einstecken musste.

Höchste Zeit für eine Revanche: Zum Auftakt der diesjährigen "Grill den Henssler"-Sommer-Specials will Mälzer erneut versuchen, Henssler in dessen eigener Sendung auszustechen. Das "Duell der Großmäuler", wie VOX den Wettkampf treffend zusammenfasst, findet wie gewohnt auf der Seebühne in Magdeburg statt. Ob Mälzer mit dem Gastgeber mithalten kann, entscheidet die aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach bestehende Jury. Die Moderation übernimmt abermals Laura Wontorra.