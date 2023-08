Terra X: Wein: TV-Kritik zur Wein-Doku im ZDF

Knapp 30 Milliarden Liter Wein werden weltweit produziert, der Umsatz liegt bei 350 Milliarden Euro. Früher nur für die Elite zugänglich, ist Wein mittlerweile in jedem Lebensmittelgeschäft zu erwerben – doch über die Historie des Weins ist relativ wenig bekannt. Filmemacher Martin Papirowski widmet sich in der neuen "Terra X"-Dokumentation "Wein – Eine Geschichte durch Jahrtausende" der Herkunft des Getränks und präsentiert wissenswerte Fakten.

Der Titel der Doku ist Programm, denn Papirowski nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise, die bis zu rund 80 Millionen Jahre zurückführt – denn so alt ist die Weinrebe, auch Vitis vinifera genannt. Wann genau die Frucht zu Wein gemacht wurde, weiß keiner. Laut Vermutungen bereits in der Steinzeit, denn damit aus den Trauben Wein entsteht, braucht es wenig.

Obwohl nicht bekannt ist, seit wann der Mensch die Methode der Gärung kennt, gibt es klare Hinweise darüber, wo zum ersten Mal Wein kultiviert wurde. Die Spur führt ins heutige Georgien, wo Archäologen eine steinzeitliche Siedlung fanden – die Funde zeigen, dass die Menschen dort in großen Mengen Wein produzierten. Das Wissen über die Herstellung verbreitete sich von Transkaukasien (auch Südkaukasus) in die gesamte Welt.

Neben den ersten Spuren der Weinproduktion zeigt der Film auch, dass Wein die Entstehung der ersten Hochkulturen begleitet: Im Alten Ägypten ist es das Getränk der Eliten und Teil religiöser Kulte. Auch in der griechischen Kultur gibt es den Gott des Weines. Vergleicht man die Legenden der beiden Götter mit der Geschichte von Jesus, so ist erkennbar, dass sich bei allen dreien das Motiv der Auferstehung wiederfindet – und ein Bezug zu Wein. Aus einem kultischen Spiel für Dionysos, den griechischen Gott des Weines, soll sogar das Theater hervorgehen.

Die Geschichte dieses Getränks geht wirklich "durch Jahrtausende". Auch die Zeit der Römer wird als wichtige Station in der Dokumentation aufgezeigt, so wie das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Als Proviant auf europäischen Schiffen, verbreitete sich der Weinbau auf allen Kontinenten. Doch es lauerten auch Gefahren, wie die Reblaus, die im 19. Jahrhundert fast den gesamten europäischen Bestand zerstörte.

Während Papirowski das Publikum mit einer langen Kulturgeschichte in die Vergangenheit führt, macht der Film auch auf die heutige Zeit aufmerksam. An der Hochschule Geisenheim, was zu den weltweit führenden wissenschaftlichen Weinbauinstituten zählt, werden Experimente mit und über das Getränk durchgeführt – und von Experten interessante Fakten verraten. So wird unter anderem die Frage beantwortet, wie der Wein rot wird.