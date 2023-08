Bundesliga Übertragung: Hier könnt ihr die Bundesliga-Spiele im Fernsehen schauen

Deutschland ist im Fußballfieber. Die Frauenfußball-WM ist noch nicht einmal vorbei, da meldet sich bereits die Bundesliga der Männer wieder zurück aus der Sommerpause. Am 18. August zeigt Sat.1 den Traditionskracher SV Werder Bremen gegen FC Bayern München (Anpfiff: 20.30 Uhr). Denn natürlich muss auch dieses Mal wieder der amtierende Deutsche Meister den Reigen eröffnen. Bereits zum elften Mal in Folge holte der mächtige Münchner Club um Superstar Musiala (Bild rechts) die Schale. Doch die abgelaufene Saison war so spannend wie nur selten in den Jahren zuvor, denn die Meisterschaft entschied sich erst am letzten Spieltag. An den Übertragungsrechten hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht viel geändert. Nach wie vor ist die große Masse der Spiele bei Sky Bundesliga zu sehen. 106 Begegnungen werden zudem vom Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Der Free-TV-Sender Sat.1 zeigt in der Saison 2023/24 neben den Eröffnungsspielen der Hin- und Rückrunde zwei Bundesliga-Partien des 16. und des 17. Spieltags, die Relegation und den Supercup. ARD, ZDF, Sport 1 und Axel Springer zeigen Highlights oder ganze Partien nach dem Abpfiff.