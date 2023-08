Tim Mälzer über Rotlicht-Erfahrungen: "Viel gelernt über weibliche Anatomie"

Daraus wurden, beinahe ohne Pause, Sprüchesalven abgefeuert. Er legte ein so hohes Tempo vor, dass er ihm beinahe hätte Tribut zollen müssen. Er geriet über chaotischem Geköchel und pointiertem Gefrotzel so ins Schwitzen, dass er sich schon während der Vorspeise mit einer Flasche Wasser den Kopf kühlen musste.

"Das brauchste echt wie'n Geschwür am Ar...!", kommentierte Mälzer Zarrellas Wunsch nach etwas "Frischem und Knackigem". Da war Mälzer schon längst außer Atem. Er stöhnte und keuchte. Henssler: "Holst du dir einen runter, oder was?" Wontorra erläuterte er: "Wir kennen uns nämlich schon länger und das klingt bei ihm so." Wontorra trocken: "Wann warst du denn das letzte Mal dabei?"

Aber Henssler bemerkte, dass das Gekeuche andere Gründe hatte. "Der ist schon nach der Vorspeise durch", frohlockte er. "Dann müssen wir die Sendung abbrechen. Der ist fertig, da kommt nix mehr." Aber es kam was, der letzte Sonderwunsch, der von Juror Rach. "Ich hab ja früher für Rach gearbeitet", verriet Mälzer. "Ich weiß also, dass er keine Ahnung hat vom Kochen." Als der Wunsch dann kam ("fruchtiger Meerrettich-Dip"), fühlte sich Mälzer bestätigt: "Verdammte Sch..., ich fand den früher schon kacke." Später gestand Mälzer dem Juror, dass er "schon gelästert" habe, aber freundlich. Naja.

"So ein Format birgt Frustpotenzial"

Bei der Hauptspeise wurde "Kitchen Impossible" (VOX) nachgeahmt. Und das – Nachahmen – sollten Henssler und Mälzer auch am Herd. Und zwar den von Cihan Anadologlu (41) in München gezauberten "teuersten Kebab Deutschlands". Henssler erkannte gleich das besondere, aus Japan stammende Wagyū-Fleisch. "Das ist von Fett durchzogen, aber sauzart. Da werden die Kühe echt gestreichelt vor dem Mästen. Und wenn sie dann so aussehen wie Mälzer, dann werden sie geschlachtet." Und überhaupt: "Er ist ja auch was molliger geworden."