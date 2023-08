"auslandsjournal – die doku: Inside Afghanistan": TV-Kritik zur ZDF-Doku

Es ist bereits mehr als zwei Jahre her, als die Taliban in Afghanistan die Macht ergriffen. Wie geht es den Menschen, die unter der Herrschaft der Radikalislamisten leben müssen? Wie sieht der Alltag der Bevölkerung aus?

Zwei Jahre sind vergangen, seit die islamistischen Taliban nach dem Abzug der westlichen Truppen wieder die Kontrolle in Afghanistan übernommen haben. Das Land, das jahrzehntelang Schauplatz militärischer Interventionen und brutaler Auseinandersetzungen war, steht erneut unter der Herrschaft einer Organisation, die für ihre strenge Auslegung des islamischen Rechts und die Unterdrückung der Frauenrechte bekannt ist. Doch wie sieht es im Land heute nach zwei Jahren Taliban aus? Mit der Dokumentation "Inside Afghanistan: Alltag unter den Taliban" liefert das "auslandsjournal" im Zweiten einen seltenen und tiefen Einblick in das Leben unter der neuen alten Regierung.

Widerstand regt sich

ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf schaffte es, in das weitgehend isolierte Land zu reisen und das tägliche Leben in Afghanistan unter den Taliban zu dokumentieren. Wie hat sich der Alltag für die Bevölkerung in Afghanistan in diesen zwei Jahren verändert? Wie fühlt es sich an, unter der erneuten Kontrolle der Radikalislamisten zu leben? Diesen Fragen nähert sich die Journalistin mit unverstelltem Blick.