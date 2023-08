"Das perfekte Dinner"-Gastgeberin braucht acht Grills: "Klingt fast wie ein Fetisch"

"How I Met Your Mother"-Star

Jason Segel spricht offen über zahlreiche Rückschläge: "Ich habe in meinem Leben schon oft versagt"

Seit seiner Rolle des Marshall Eriksen in der Sitcom "How I Met Your Mother" ist Jason Segel weltweit bekannt. Doch bis der Schauspieler so erfolgreich wurde, durchlebte er einige Rückschläge und musste viele Hürden bewältigen. Nun sprach Jason Segel offen darüber, wie er mit den Niederlagen umgegangen ist.

