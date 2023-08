Arnold Schwarzenegger enthüllt Leseschwäche: "In der Schule wurde ich deshalb geschlagen

"Ich könnte euch sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber ich würde lügen." So beginnt Arnold Schwarzenegger einen Instagram-Post. Eigentlich will der 76-Jährige in dem Beitrag vor allem auf die abgeschlossenen Arbeiten für sein am 10. Oktober erscheinendes Hörbuch "Be Usefull" hinweisen. Aber es kommt anders: Schwarzenegger verrät, dass er von frühester Kindheit – und bis heute – an Lese- und Rechtschreibschwäche leidet: "Hier ist mein Geheimnis", teasert er die Enthüllung an: "Ich bin ein schrecklicher Leser."