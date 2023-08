Heart of Stone: Alle Infos zum Actionstreifen auf Netflix mit Gal Gadot

„Heart of Stone“: Matthias Schweighöfer trifft auf DC-Star Gal Gadot

Es ist nicht lange her als Matthias Schweighöfer noch vor allem für deutsche Komödien wie „Vaterfreuden“ oder „Schlussmacher“ bekannt war. Seit ein paar Jahren macht sich der Schauspieler aber auch international immer mehr einen Namen. 2021 wirkte er in den Zombie-Actionthrillern „Army of the Dead“ und „Army of Thieves“ mit. Zudem verkörperte er im kürzlich erschienen und heißersehnten „Oppenheimer“ von Star-Regisseur Christopher Nolan den Physiker Werner Heisenberg. In „Heart of Stone“ spielt er einen Technik-Spezialisten, der für einen multinationalen Geheimdienst arbeitet. Sein Job: Die Super-Spionin Rachel Stone durch alle möglichen Gefahrensituation sicher hindurch navigieren. In die Rolle der Agentin Stone schlüpft dabei die israelische Schauspielerin Gal Gadot, die sich besonders als „Wonder Woman“ einen Namen gemacht hat. Ebenfalls mit von der Partie ist Jamie Dornan, den Fans von „Fifty Shades of Grey“ als Unternehmer Christian Grey kennen. Teil des Cast ist außerdem die britische Schauspielerin Sophia Okonedo, die neben Gal Gadot und Jamie Dornan die dritte Hauptrolle spielt. Sie wirkte unter anderem in den Serien „Das Rad der Zeit“ und „His Dark Materials“ mit. Schon in der Agatha Christie-Romanverfilmung „Tod auf dem Nil“ (2022) hatte sie, wie auch jetzt in „Heart of Stone“, an der Seite von Gal Gadot gespielt.