"The Paradise": TV-Kritik zur BBC-Serie bei ARTE

"The Paradise" ist ein neues Kaufhaus, das im England in den 1870-ern eröffnet. Denise (Joanna Vanderham) freut sich über ihre Arbeitsstelle in dem Geschäft. Doch alles kommt anders als gedacht. Der Inhaber (Emun Elliott) sieht nicht nur blendend aus, er scheint auch Geldsorgen zu haben.

So hatte sich Denise (Joanna Vanderham) ihre Zukunft sicher nicht vorgestellt: In den 1870er-Jahren zieht die junge Frau vom Land in eine englische Kleinstadt, um bei ihrem Onkel (Peter Wight) als Textilverkäuferin zu arbeiten. Doch das Geschäft läuft schlecht. Viel zu viele Kundinnen werden von dem neu eröffneten Kaufhaus "The Paradise" abgeworben. Denise bleibt nichts anderes übrig, als bei der Konkurrenz ihr Glück zu versuchen. "The Paradise" (Idee: Bill Gallagher) ist eine BBC-Serie aus den Jahren 2012 und 2013. Als lose Vorlage diente der Roman "Das Paradies der Damen" (1884) von Émile Zola. In Deutschland waren beide Staffeln bereits 2013 beim Pay-TV-Sender RTL Passion sowie bei ServusTV Deutschland zu sehen. Nun zeigt ARTE die ersten vier Episoden der ersten Staffel an einem Stück. Die Episoden fünf bis acht folgen eine Woche später am Donnerstag, 17. August, um 22 Uhr.