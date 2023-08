Sky du Mont im Gespräch mit Barbara Schöneberger: "Dass ich meine Ehen finanziell überstanden habe, ist ein Wunder"

Zu seiner Welt gehören seine drei Kinder aus zwei der vier Ehen, seine Zufriedenheit mit seinem Beruf, der ihn zu einem der bekanntesten Fernsehgesichter und Radiostimmen Deutschlands machte – und seine neue Freundin. Sky du Mont ist seit einem Jahr mit der fast 30 Jahre jüngeren ORF-Moderatorin Julia Schütze liiert. Eine Heirat schließt er derzeit aus. Aber: "Wir bauen gemeinsam ein Haus in Österreich." Schöneberger: "Was? Das ist doch viel schlimmer als heiraten!"

Im Interview will du Mont die ihm auch von Schöneberger zugewiesene Rolle des "Frauenhelds" nicht annehmen: "Das war ich nie", beteuert er, weiß aber sehr wohl: "Die dachten das alle!" Auch viele Frauen wären der Ansicht gewesen, er sei einer, "der sie alle haben kann". Die Folge sei für ihn gewesen: "Ich musste sehr, sehr hart kämpfen. Ich musste echt ackern." So auch bei seiner neuen Freundin Julia.

Nach einem Interview mit ihr habe es – bei ihm – gefunkt. "Was halten Sie davon, wenn ich in ein Flugzeug steige und Sie besuche?", habe er sie gefragt und genau das getan. Aber sie war "nicht auf der Suche nach einer festen Bindung", so du Mont, "und schon gar nicht zu einem deutschen Schauspieler, der viermal geschieden ist." Du Mont scherzhaft: "Auf meiner Visitenkarte müsste ein Totenkopf sein." Auch bei Julia musste er also hartnäckig werben. Dazu gehörte auch, sich "zweimal um einen See hetzen" zu lassen. Aber es hat sich gelohnt.