Disney unterbindet Account-Sharing und erhöht Preise

Streaming-Tipps der Woche: Jesse Eisenberg fühlt sich einsam und Nicholas Cage spielt sich selbst

Die neuen Streaming-Tipps der Woche sind vielfältig - vom Start der dritten Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", bis hin zu Nicolas Cage, der sich selbst in "Massive Talent" spielt, über Jesse Eisenberg, der in "Fleishman Is In Trouble" mit Anfang 40 plötzlich ohne Ehefrau da steht. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Highlights im Überblick.

