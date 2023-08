GZSZ: Spoiler: Laura verrät, was im Flugzeug wirklich geschah und woher die Millionen kommen

Eine Reise voller Angst

Von nun an fürchtet Laura um ihr Leben und taucht in diversen Ländern wie der Türkei und Jordanien unter. Sie hat zu große Angst vor den Kriminellen, die sie wegen des Geldes verfolgen, um zur Polizei zu gehen. Nun hat sie es endlich zurück nach Deutschland geschafft, doch auch ihr muss sie um ihr Leben fürchten. Sascha versucht, sie umzustimmen: Niemand kann dich besser beschützen als die Polizei." Doch Laura will aus Angst weiter untertauchen. Doch John will Laura nicht alleine lassen und verkündet: Ich komme mit…“!