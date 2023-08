"Tagesschau"-Sprecher André Schünke wird Opfer von KI-Betrug

André Schünke kennt man aus der "Tagesschau". Doch aufgrund eines offenbar KI-basierten Online-Betrugs ist der Nachrichtensprecher in einem problematischen Werbevideo für ein Finanzprodukt zu sehen. Schünke reagiert entsetzt.

Als Sprecher der "Tagesschau" gehört Seriosität zu den wichtigsten Attributen, in Deutschlands wichtigster Nachrichten-Sendung ist sie unabdingbar. Für dubiose Werbevideos würden Nachrichtensprecher wie André Schünke dementsprechend nicht zur Verfügung stehen, doch genau dieser Eindruck wurde laut "Bild" nun offenbar mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt: Auf Facebook kursiert ein Clip, in dem André Schünke scheinbar für ein Finanzprodukt wirbt, allerdings wurden lediglich Ausschnitte aus der "Tagesschau" verwendet.

"Es kann einem schon Angst machen, was mit Künstlicher Intelligenz heutzutage möglich ist"

Versprochen werden hohe Renditen, wenn man sich für die Plattform "Quantum" registriere. Es handele sich angeblich um eine vielversprechende Anlageplattform, in die über 100.000 Deutsche investiert hätten und die von KI gesteuert wird. Es gehe um Algorithmen, die Gewinne an verschiedenen Börsenplätzen generieren sollen, und Aktien-Handel. Der gesamte Text wird von Schünkes Stimme gesprochen – aber eben nicht von ihm und am Stück. Offenbar hat die KI "Tagesschau"-Beiträge genutzt, um den falschen Sprechertext zu generieren.