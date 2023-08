"Der Fall Lucie Blackman": Alle Infos zur neuen True-Crime-Doku bei Netflix

Der Fall Lucie Blackman gehörte zu den weltweit aufsehenerregendsten. Die 21-jährige Britin aus Sevenoaks (Grafschaft Kent) arbeitete als Hostess in Tokio. Ihr rätselhaftes Verschwinden am 1. Juli 2000 erregte internationale Aufmerksamkeit und ist zweifelsohne dem als Joji Obara bekannten Serienmörder zuzurechnen. Die Leiche der jungen Frau wurde zerlegt und auf zehn Säcke verteilt nur wenige hundert Meter von einem Anwesen Obaras aufgefunden.

Tokyo Crime Squad: Die Bilanz eines grausamen Skandals

Mit dem Start seiner neuen True-Crime-Doku „Tokyo Crime Squad“ bietet Netflix nie dagewesene Insights in die Ermittlungen. Die Dokumentation aus der Feder des berühmten Regisseurs Hyoe Yamamoto seziert den prominenten Kriminalfall in allen Einzelheiten. Auch die gesellschaftlichen Hintergründe kommen in der sozialkritischen Aufarbeitung nicht zu kurz. Exklusive, unveröffentlichte Interviews mit einst ermittelnden Polizisten und Polizistinnen lassen die Verkettung nicht ganz zufälliger Umstände in einem makabren Licht erscheinen. Yamamoto vermag das perfide Katz-und-Maus-Spiel meisterlich darzustellen.