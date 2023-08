"Daheim in den Bergen – Auf neuen Wegen":TV-Kritik zur sechsten Folge mit Christoph M. Ohrt

Manch einer wird bei der Erstausstrahlung der sechsten Folge der Reihe "Daheim in den Bergen" (2020) noch vergeblich nach den Familienvorständen Sebastian Leitner (Walter Sittler) und Lorenz Huber (Max Herbrechter) gesucht haben, so sehr waren ihm die alten Herren mit dem Herz am rechten Fleck vertraut. Nun fehlt nach deren Unfall eine ganze Generation, und bis die Alten nachwachsen, das kann dauern. Für Baby-Nachwuchs ist immerhin schon mal gesorgt: Fritzi, die Kleine, kräht in der Episode "Auf neuen Wegen", die das Erste nun wiederholt, mit den Ziegenkitzen bereits um die Wette. Sebastians Sohn Florian (Matthi Faust) droht sich indessen an seinem frisch geouteten wahren Vater (Christoph M. Ohrt) zu rächen. Warum hat der sich geschlagene 36 Jahre lang nicht zu ihm bekannt?