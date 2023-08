"Liebe und Sex in Polen": TV-Kritik zur ZDF-Reportage

Während die PiS-Partei mit gewohnter Strenge auf das Familienleben vorbereitet und ein Film-Pater als Regisseur zur Generalbeichte nach Sex, Masturbation und Fremdgehen bittet, kämpfen Frauen für die Legalisierung der Abtreibung. Schwule bereiten ein kunstvolles Fotoshooting im LGBTQ-Kalender vor.

Liebe und Sex in Polen Doku • 12.08.2023 • 00:15 Uhr

"Wie lebt es sich offen schwul in einem Land, in dem sich viele Regionen im Süden zu sogenannten LGBTQ-freien Zonen erklären?" fragt die Autorin Nadja Mönch in ihrem bereits 2021 gedrehten Film "Liebe und Sex in Polen". Sie zeigt Jugendliche, die sehr selbstbewusst über ihre sexuellen Erfahrungen sprechen.

Toleranzgefälle zwischen Stadt und Land ist groß Die PiS-Partei mahnt zur Vorbereitung auf ein sauberes "Familienleben", und ein "Film-Pater" bittet mit geschickter Inszenierung zur Generalbeichte nach Sex, Masturbation und eventuellem Fremdgehen. Währenddessen kämpfen Frauengruppen in Polen gegen das strikte Verbot jeder Abtreibung an und in bestimmten Schulen wird der Aufklärungsunterricht mittels Klitorismodellen ganz selbstverständlich vorangetrieben, Während das öffentliche Sprechen über Sex in Polen mehr denn je die Ausnahme bildet, nehmen Homosexuelle alljährlich zu tausenden an der Gay Pride in Warschau teil oder richten sich in ihrem Krakauer Refugium freimütig häuslich ein. Lukasz, ein Mann mit gutem Körperbau, wurde 2018 zum "Mr. Gay Poland" gekürt und lässt sich beim Nacktfotoshooting in den Farben des Regenbogens für ein Gay-Magazin ablichten.

Doch das Toleranzgefälle zwischen Stadt und Land ist groß. Die große Kluft spiegelt sich nicht nur in den Wahlergebnissen wider, sondern eben auch in den Einstellungen zu Liebe, Sex und Partnerschaft. "Liebe und Sex in Polen" ist ein sehr farbiges, sicher etwas überoptimistisches Kaleidoskop über Sex und Liebe, Katholizismus und Toleranz im Nachbarland. Da darf auch die Jungfrau im Rollstuhl nicht fehlen, die ihr Herz in einer feierlichen Zeremonie Jesus weiht.

