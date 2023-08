"Markus Lanz"-Gast Dmitry Glukhovsky zu acht Jahren Haft in Russland verurteilt

Autor und Exil-Russe Dmitry Glukhovsky war im Januar zu Gast in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz und bezeichnete Wladimir Putin als Tyrannen. In Russland ist er nun zu acht Jahren Haft verurteilt worden, befindet sich aktuell jedoch im Exil.

Der Autor Dmitry Glukhovsky ("Metro 2033"), der auch schon im ZDF-Talk "Markus Lanz" zu Gast war, ist in Abwesenheit in Russland zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Dies berichtete die "Associated Press". Da er sich im Exil befindet, kann das Urteil nicht vollstreckt werden. Glukhovsky wurde für schuldig befunden, in sozialen Medien Nachrichten veröffentlicht zu haben, die russischen Soldaten Kriegsverbrechen in der Ukraine vorwerfen. Die Staatsanwaltschaft wies damals seine Vorwürfe zurück.