"ran SAT.1 Bundesliga: Supercup FC Bayern München – RB Leipzig – Countdown": Infos zur TV-Live-Übertragung

Die neue Saison im Überblick

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Alle Informationen zum Start der Fußball-Bundesliga

Es geht wieder los: Die Fußball-Bundesliga startet am 18. August in eine neue Saison. Die Karten um die Deutsche Meisterschaft werden neu gemischt. Wer holt sich die Meisterschale? Wer spielt um den Abstieg? Welches Team überrascht, welche Mannschaft enttäuscht? All diese Fragen werden in der kommenden Spielzeit beantwortet. Alle Informationen zur neuen Bundesligasaison erfährst du hier.

