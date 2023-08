Bundesliga: Alle Infos zu den Spielen und Übertragung der Bundesliga im Überblick

Es geht wieder los: Die Fußball-Bundesliga startet am 18. August in eine neue Saison. Die Karten um die Deutsche Meisterschaft werden neu gemischt. Wer holt sich die Meisterschale? Wer spielt um den Abstieg? Welches Team überrascht, welche Mannschaft enttäuscht? All diese Fragen werden in der kommenden Spielzeit beantwortet. Alle Informationen zur neuen Bundesligasaison erfährst du hier.

Der Ablauf 18 Mannschaften spielen über 34 Spieltage den Deutschen Meister aus. Dabei spielt jeder Club gegeneinander ein Hin- und Rückspiel. Neben dem künftigen Meister sind noch einige Qualifikations- und Abstiegsplatzierungen zu ermitteln. Der Saisonsieger sowie die zweit-, dritt- und viertplatzierte Mannschaft qualifizieren sich für einen der europäischen Wettbewerbe – in diesem Fall die Champions League.

Der Meisterschaftsfünfte ist ebenso wie der DFB-Pokalsieger für die Europa League qualifiziert, der Sechstplatzierte nimmt an den Play-off-Spielen für die Europa Conference League teil. Besonderheit: Ist der DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, spielt der Tabellensechste in der Europa League, während der Siebtplatzierte an der Qualifikationsrunde zur Europa Conference League teilnimmt.

Der Tabellensiebzehnte und -achtzehnte am Ende der Saison müssen in die 2. Liga absteigen. Der Tabellensechzehnte darf in der sogenannten Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um den Verbleib im Fußball-Oberhaus kämpfen.

Die wichtigsten Eckdaten der Saison 2023/24 auf einen Blick: Bundesliga, 1. Spieltag: 18. bis 20. August 2023

Bundesliga, 34. Spieltag: 18. Mai 2024

Relegation/Hinspiele: 23./24. Mai 2024

Relegation/Rückspiele: 27./28. Mai 2024

Die Ausgangslage Topfavorit auf die Meisterschaft 2023/24 ist, mal wieder, der FC Bayern München. Die Münchener sind amtierender Meister und feierten in der vergangenen Saison ihren elften Titel in Folge. Ihnen auf den Fersen dürften vor allem zwei Teams sein: Borussia Dortmund und RB Leipzig. Beide Mannschaften waren in den vergangenen Jahren die ärgsten Konkurrenten der Münchener und sollten es auch in der kommenden Spielzeit sein. Dahinter tummeln sich zahlreiche Teams, die für die Plätze 4 bis 7, potenzielle Ränge für die Qualifikation internationaler Fußball-Wettbewerbe, infrage kommen.

Am anderen Ende der Tabelle sollten vor allem die beiden Zweitliga-Aufsteiger SV Darmstadt und der FC Heidenheim zu den ersten Abstiegskandidaten, also Platz 16 bis 18, zählen. Doch auch hier gibt es weitere, potenzielle Mannschaften, die um die hintersten Plätze mitspielen werden.

Die Übertragungsrechte Um die Fußball-Bundesliga von freitags bis sonntags in vollem Umfang schauen zu können, sind auch in diesem Jahr verschiedene Abonnements nötig.

Freitag: Die Freitagsspiele sind exklusiv auf der Streamingplattform DAZN zu sehen.

Samstag: Sky überträgt alle Begegnungen um 15:30 Uhr einzeln und in der Konferenz sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. Alle Partien der Bundesliga dienstags oder mittwochs zeigt ebenfalls der Pay-TV-Sender. Die Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Spiele gibt es in der ARD im Free-TV zu sehen, die wie bisher auch ab 18:30 Uhr ausgestrahlt wird. Das ZDF bietet ab 23 Uhr Zusammenfassungen an.