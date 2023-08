"ZDF.reportage: Deutschland, Trockenland – Wenn das Wasser knapp wird":

Die Temperaturen steigen und das Wasser wird immer knapper. Die ZDF-Reportage beleuchtet die Herausforderungen für Deutschland und zeigt, welche Veränderungen auf uns zukommen.

Ein Sprung in den Pool oder eine Runde schwimmen im See – das gehört für viele Menschen im Sommer zum Alltag. Mit einem Blick auf die Wetter-App weniger überraschend. Es ist überwiegend heiß und trocken. Doch was, wenn solche Abkühlungen zukünftig nicht mehr selbstverständlich sind? Aufgrund der Hitzerekorde und einiger warmer Sommer in Reihe muss sich Deutschland mit neuen Gefahren und Risiken befassen. Ein großes Thema ist die Wasserknappheit: Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam gingen in den letzten 20 Jahren 15,2 Milliarden Tonnen Wasser aus den natürlichen Speichern verloren. Wie die meisten Menschen bereits heute den Wassermangel spüren, zeigt die "ZDF.reportage: Deutschland, Trockenland" – und die Entwicklungen sind besorgniserregend.

"Wir sind die Sahara Deutschlands, wir machen, was geht" Enrico Demurray, Charlotte Gerling und Angelika Wörthmüller zeigen in ihrem Film verschiedene Orte Deutschlands, die besonders von den Hitzerekorden und der Wasserknappheit betroffen sind. Bad Königshofen avancierte in den vergangenen fünf Jahren dreimal zur trockensten Gemeinde in Bayern. Seit Juni 2023 musste Bürgermeister Thomas Helbling sogar den Wassernotstand ausrufen. Wie dramatisch die Lage in der unterfränkischen Gegend ist, macht auch Michael Müller deutlich, der im Wasserwerk der Gemeinde arbeitet. "Wir sind die Sahara Deutschlands, wir machen, was geht", erklärte er.

In Brandenburg sind die Folgen der steigenden Temperaturen ebenfalls offensichtlich: Der Seddiner See ist kurz vor dem Austrocknen, bereits 40 Prozent seiner Wasserfläche hat der See verloren. "Wenn es so weitergeht, wird der See ganz verschwinden", erläutert die Seddiner Bürgermeisterin Carina Simmes, "und das hat Auswirkungen auf die gesamte Wasserversorgung der Region." Für Fischer Mirko Mannheim ist dadurch sogar seine Existenz in Gefahr.

Um das Problem zu beheben, möchte die Bürgermeisterin eine Trasse bauen lassen, durch die das Wasser aus einem Fluss in den See geleitet wird. Doch stellt die Brandenburger Landesregierung die Fördermittel dafür auch bereit? Es geht eben oft auch um die Politik.

Auch private Haushalte werden durch den Wassermangel eingeschränkt. Lena A. muss sich zweimal überlegen, ob sie im Sommer den Aufstellpool für ihren Sohn auffüllen möchte. "Es ist toll für den Jungen, aber nochmals würde ich den Pool nicht aufstellen. Das Wasser könnte man besser verwenden", befindet sie nüchtern.

So wie der Mutter geht es vielen Menschen in Deutschland: Früher war Wasser eine immer verfügbare Selbstverständlichkeit, doch aufgrund der Klima-Entwicklungen ändern sich die Zeiten ...

Am Dienstag, 15. August, zeigt das ZDF um 21.00 Uhr die "ZDFzeit"-Dokumentation "Trocknet Deutschland aus?". In dem Film von Luise Wagner trifft sich Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt landesweit mit Experten, um mit ihnen über den Wassernotstand in Deutschland zu sprechen. Zudem läuft am Mittwoch, 16. August, 01.01 Uhr, die Doku "Dürre in Europa – Die Katastrophe ist hausgemacht". Hier werden Ursachen aufgezeigt, die für den Wassermangel in Europa sorgen.

