"Berlin direkt – Sommerinterview: Bundeskanzler Olaf Scholz": Infos zum Interview mit Theo Koll

Steckt die Ampelkoalition in der Krise? Wie geht die Regierung mit der Inflation um? Gibt es eine Lösung für die gestiegenen Energiepreise? Und was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Es dürften keine leichten Fragen sein, denen sich Bundeskanzler Olaf Scholz im diesjährigen ZDF-Sommerinterview stellen muss. Schließlich jagt seit seinem Amtsantritt eine Krise die nächste, während viele Vorhaben der Koalition auf Eis liegen. In der Interviewreihe des Politmagazins "Berlin direkt", die traditionell in der parlamentarischen Sommerpause läuft, steht Scholz Rede und Antwort. Befragt wird der SPD-Kanzler, der sich bereits im Juli dem ARD-Sommerinterview gestellt hatte, von Theo Koll.