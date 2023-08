"The Voice of Germany": Dann wird die neue Staffel ausgestrahlt

In der bekannten Castingshow sitzen zunächst alle Coaches mit dem Rücken zur Bühne, auf der die Kandidaten nacheinander auftreten. Wenn einer der Coaches von einem Sänger überzeugt ist, drückt er den roten Buzzer und fügt den Teilnehmer damit seinem Team hinzu. Nun müssen die Coaches ihre Schützlinge bestmöglich fördern, weil diese in vielfältigen Gesangs-Duellen gegen die anderen Teams bestehen müssen.

Shirin David ist eine bekannte deutsche Rapperin. 2019 eroberte ihr Song "Gib ihm" die Charts. Seitdem hat die Musikerin mehrere Auszeichnungen erhalten.

Giovanni Zarrella ist ein italienischer Musiker, der ebenfalls an der Spitze der Charts stand. Außerdem ist er mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet haben und moderiert seine eigene Fernsehsendung "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF.

Ronan Keating hat international bereits einige Erfahrung bei "The Voice" sammeln dürften. Unter anderem war der irische Superstar bereits bei "The Voice Kids" in England und bei "The Voice Australia" dabei. Ob ihm seine Erkenntnisse aus den Sendungen zum Sieg verhelfen werden?

Bill und Tom Kaulitz sind ehemalige Mitglieder der Band "Tokio Hotel" und haben damit schon in jungen Jahren weltweite Erfolge gefeiert. Die beiden sind zum ersten Mal bei TVOG dabei und bilden gemeinsam ein Team.



Ausstrahlung

Die erste Folge der 13. Staffel von "The Voice of Germany" wird am 21. September auf ProSieben sowie dem Streaming-Anbieter Joyn zu sehen sein. Alle Folgen, die donnerstags erscheinen, werden von ProSieben übertragen, während alle am Freitag erscheinenden Folgen von SAT.1 übertragen werden. Wann genau das Finale ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.