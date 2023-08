"Sommerhaus der Stars": Walentina Doronina droht RTL

Das Paar war ins Sommerhaus eingezogen, um die 50.000€ Preisgeld abzustauben. Stattdessen kam es zu einem Streit mit Gigi Birofio, der mutmaßlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein von Can Kaplan veröffentlichtes Attest legt nahe, dass er im Laufe der Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen wurde. Weitere Infos dazu findet ihr hier. In der Folge mussten beide Paare die Promi-WG verlassen und wurden durch andere Teilnehmer ersetzt.

Can legt sich mit RTL an

Bereits kurz nach dem Rauswurf wendet sich Can Kaplan mit einem Social Media-Statement an RTL. Darin nimmt er kein Blatt vor den Mund und droht, eigenhändig über die Geschehnisse zu berichten, sofern diese nicht unzensiert von RTL ausgestrahlt werden. „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt", kündigt er an. Bald darauf wird der Ton noch rauer. Mit den Worten "Lügen über Lügen, intern und in der Öffentlichkeit" kommentiert der Reality-TV-Darsteller einen Post, der sein notärztliches Attest zeigt, welches mutmaßlich aus der Nacht der Auseinandersetzung im Sommerhaus stammt.