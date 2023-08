Robbie Williams: Skandalöses Foto: Ehefrau teilt Nacktfoto ihres Ehemannes

Seit 2006 ist Sänger Robbie Williams mit Schauspielerin Ayda Field zusammen, vier Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Immer mal wieder zeigt sich das Ehepaar gemeinsam auf dem roten Teppich und verliebt in den sozialen Medien und spricht offen über ihre Beziehung – so auch jetzt. Denn die 44-Jährige teilte einen intimen Schnappschuss des "Angels"-Interpreten mit ihren Fans.

Auf dem Foto ist der Sänger schlafend auf einem großen Bett zu sehen. Bis auf einer Schlafmaske hat das ehemalige Take-That-Mitglied nichts an und scheint nicht zu merken, dass er von seiner Frau fotografiert wird. "Robbie, du kannst jederzeit mein Bett versauen", schrieb Field unter den Post und merkte an: "Und ja, Rob hat mir die Erlaubnis gegeben, das zu posten". Zu ihrem Beitrag fügte sie das Lied "Sexbomb" von Tom Jones hinzu.

Genauso begeistert wie Williams Frau zeigten sich auch die Fans. "Du bist eine verdammt glückliche Frau, Ayda", kommentierte jemand das Bild. "Holla die Waldfee! Das war mein erster Gedanke, als ich das Bild sah", lautet ein anderer Kommentar. "So viele Kissen...er ist eine Prinzessin", scherzte ein Follower. "Hoffentlich klopft die Putzfrau nicht an", schrieb eine Instagram-Nutzerin.

Im Großen und Ganzen sind Fans der Meinung, dass sich der "Let Me Entertain You"-Sänger definitiv sehen lassen kann, was er von sich jedoch nicht behauptet. Er gab nämlich zu an Dysmorphophobie zu leiden. Die dysmorphophobe Störung zeichnet sich durch eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körperbildes aus. "Es ist ein echter Kampf. Die Traurigkeit ist schockierend. Ich hatte es mein ganzes Leben lang und es hört einfach nicht auf", schrieb er auf Social Media.