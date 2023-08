"Rabiat: Scheißjob Lehrer": TV-Kritik zur ARD-Reportage

Vom Traumberuf zum Albtraum? Es fehlen immer mehr Lehrer und auch in Zukunft scheint die Lage nicht besser zu werden. Rabiat"-Reporterin Claudia Euen geht dem Dilemma nach.

Der Lehrermangel bleibt auch in den kommenden Jahren bundesweit ein großes Problem. Das bestätigte erst kürzlich die Kultusministerkonferenz und forderte zu radikalen Maßnahmen auf. Dabei galt Lehrer lange Zeit als Traumberuf: Es lockten lange Ferien, freie Nachmittage und viel Anerkennung vor Ort. Doch damit ist es längst vorbei. Lärm in großen Klassen, psychische Herausforderung bis zur Erschöpfung und mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten wirken abschreckend – und die Bezahlung ist relativ gesehen längst nicht mehr so gut wie einst. Claudia Euen (RB) hat für die ARD-Reihe "Rabiat" nachgefragt, wie es den Lehrkräften heute ergeht.