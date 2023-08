"My Mom, Your Dad": Alle Infos zur neuen Dating-Show mit Amira Pocher auf VOX

Ab Dienstag, 15. August, wird es in der Flimmerkiste wöchentlich um 20.15 Uhr auf VOX ordentlich knistern. „My Mom, Your Dad“ ist ein neues Dating-Format, bestehend aus insgesamt 8 Folgen à 90 Minuten, das von der Moderatorin Amira Pocher präsentiert wird. Wir stellen Euch das Konzept, die Moderatorin und die Kandidat:innen genauer vor.

„My Mom, Your Dad“ – eine Chance auf die große Liebe? Liebe – sie wird besungen, gepriesen und manchmal auch verdammt. Liebe ist nichts für Angsthasen. Und dennoch: Ohne Liebe ist alles nichts. Sie ist der Grund und der Sinn unseres Daseins, der Ursprung und das Ziel allen Lebens. „Leben ohne Liebe kannst Du nicht.“, sang einst Marlene Dietrich und die italienische Mystikerin Katharina von Siena verstand schon vor Jahrtausenden: „Ohne Liebe kann die Seele nicht leben. Sie muss etwas lieben, sie ist aus Liebe geschaffen.“. Der deutsche Schriftsteller und Philosoph mit dem Künstlernamen Novalis ging sogar soweit, Liebe als den „Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums“ zu beschreiben. Es heißt, dass wir Menschen eine Zeit lang ohne Berührungen auskommen können, es jedoch praktisch unmöglich sei, ein Leben lang darauf zu verzichten. Wissenschaftler sind sich einig: Auf Dauer können durch fehlendes Kuscheln, bzw. menschliche Berührungen ernsthafte körperliche und seelische Krankheiten entstehen. Kein Wunder also, dass auch die TV-Welt keine Kosten und Mühen scheut, um Menschen, die derzeit noch alleine durch das Leben gehen, auf unterhaltsame Weise vor dem Verfall durch den Mangel an menschlicher Nähe und Zuneigung zu bewahren. Während ProSieben erst vor Kurzem liebeswillige Singles samt Eltern und Freunden auf dem „Heiratsmarkt“ zum Partner-Shoppen entsandte, startet am 15.08. auf VOX die neue Dating- Show „My Mom, Your Dad“. Im Gegensatz zum „Heiratsmarkt“ suchen hier nicht die Eltern die bessere Hälfte ihrer Sprösslinge aus. Wie der Titel bereits erahnen lässt, wird hier der Spieß herumgedreht, sodass die erwachsenen Kinder der Kandidat:innen versuchen, Amors Pfeil zugunsten ihrer Eltern auf die von ihnen gewählte Person zu lenken.

„My Mom, Your Dad“ – das Konzept Mitten in der Blüte des Lebens machen sich nicht nur eine gewisse Wetterfühligkeit mehr und mehr bemerkbar. Auch die Sache mit dem Dating scheint an Kompliziertheit zuzunehmen. Ihren Alltag, Job und sogar die Erziehung der Kinder haben die alleinstehenden Väter und Mütter bravourös in den Griff bekommen. Den oder die richtige:n Partner:in für sich zu finden, scheint hingegen für viele ein unmögliches Unterfangen darzustellen. Zum Glück wird sich das jetzt ganz schnell ändern. Zumindest für die 12 alleinerziehenden Singles, die von ihren Kindern zur Teilnahme am neuen Dating-Format „My Mom, Your Dad“ auf VOX vorgeschlagen wurden. Die Mission ist klar: Die Kinder wollen ihren Eltern zur großen Liebe verhelfen. Zur erfolgreichen Realisierung dieses Vorhabens reisen diese besagten 12 Singles in Begleitung von Amira Pocher auf die traumhaft schöne Insel Kreta. Natürlich ahnen sie nicht, dass sie sich die griechische Sommersonne mit ihren erwachsenen Kindern teilen werden, die in ihrer unmittelbaren Nähe in einer luxuriösen Villa eingecheckt haben, um von dort aus ihre Eltern und deren Flirtverhalten zu beobachten.

Die Kinder selbst treten in Challenges gegeneinander an. Wer sich am geschicktesten anstellt, nimmt aus dem Hintergrund Einfluss auf die Dates des eigenen Elternteils und ist sogar inkognito bei den romantischen Verabredungen hautnah mit dabei. Erst am Ende erfahren die Eltern von der Anwesenheit und der geheimen Mission ihrer Kinder. Diese werden erklären, warum sie in bestimmten Situationen die Dates ihrer Mütter oder Väter beeinflusst haben und welche:r Teilnehmer:in aus ihrer Sicht das Zeug dazu hat, am besten mit den Vorzügen und Macken des Single-Elternteils zurecht zu kommen. Sicherlich werden sie dabei aus dem Nähkästchen plaudern und verraten, bei welchem Ereignis die Fremdscham am größten war. Das weitaus Spannendste ist selbstverständlich die Antwort auf die Frage, wer auf der Insel tatsächlich sein neues Liebesglück finden wird.

„My Mom, Your Dad“ wird von Amira Pocher präsentiert Die aus Österreich stammende Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher ist dem deutschen Publikum als Frau von Oliver Pocher bekannt. Dass Amira weit mehr als „nur“ die „Frau von“ ist, hat sie unlängst beispielsweise mit der Moderation der VOX-Show „Die Superzwillinge“ oder seit 2022 in dem Boulevardmagazin „Prominent!“ bewiesen. Die Begleitung der Teilnehmer durch dieses Liebes-Abenteuer ist für die 30-Jährige auch privat eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit ihrem Bruder wurde auch sie von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen. Über das Projekt sagt sie: „Ich habe mich sehr intensiv mit den Kandidaten und deren Kindern auseinandergesetzt und versucht, auf mein Herz zu hören. Ich hoffe, dass der Zuschauer das auch so wahrnimmt. Das wäre mir sehr wichtig. Bei „My Mom, Your Dad“ wird niemand vorgeführt. Es geht wirklich um Liebe und Familie.“

Sendetermine der ersten Staffel „My Mom, Your Dad“ Das Liebes-Abenteuer startet am Dienstag, 15. August 2023, um 20.15 Uhr auf VOX. Die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel, die an traumhaften Palmenstränden mit kristallklarem Wasser, einsamen Buchten sowie in der kontrastreichen Landschaft mit Bergen, tiefen Schluchten und antiken Kulturstätten gedreht wurden, folgen in einem wöchentlichen Rhythmus immer dienstags zur Primetime. Hier die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 15. August 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 2: 22. August 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 3: 29. August 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 4: 05. September 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 5: 12. September 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 6: 19. September 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 7: 26. September 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Folge 8: 03. Oktober 2023, um 20.15 Uhr, VOX

Neben der Ausstrahlung im TV sind die Folgen auch als Stream auf RTL+ zu sehen. Für die Dating-Show zählt zudem „online first“, was bedeutet, dass die Episoden jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek abrufbar und für mehrere Wochen kostenlos anzuschauen sind.

Die „Mamas und Papas“, die unter die Haube wollen Nach mehreren, langjährigen Beziehungen möchten sie endlich wieder Schmetterlinge im Bauch fühlen. Wir stellen Euch die 12 Single-Mütter, bzw. -Väter, sowie deren Kinder vor:

Anja (50) und Tochter Sarina (19)

Neben Sarina hat Anja noch eine weitere Tochter. Beide Kinder haben unterschiedliche Väter. Nach ihrer Scheidung suchte Anja mehrfach nach einer neuen Partnerschaft, blieb allerdings erfolglos. Nach sieben Jahren als Single glaubt Anja fest an die Liebe auf den ersten Blick. Sie hält sich in ihrer Freizeit mit Poledance fit, ist lebenslustig und alles andere als eine Spaßbremse: Sie tobt sich einmal im Jahr bei einem Partyurlaub auf Mallorca aus. Sarina steckt mitten in ihrem Abitur und verdient sich nebenbei in der Gastronomie etwas Geld hinzu. In ihrer Freizeit geht sie gerne essen und shoppen. Wie die meisten jungen Erwachsenen betreibt auch Sarina einen Account bei TikTok, den sie regelmäßig mit Videos bestückt. Da Sarina ein inniges Verhältnis zu Mama Anja hat und die beiden sich sehr nahestehen, konnte sie Anja bereits einige Male dazu überreden, für ein Video vor die Kamera zu treten.

Tanja (47) und Tochter Melina (19)

Die zweifache Mutter Tanja ist erst seit einem halben Jahr Single. Viel Zeit zum Auskosten dieser Freiheit findet sie jedoch nicht, denn beruflich ist sie als Sängerin in einer Band aktiv und steht fast jedes Wochenende auf der Bühne. Die Powerfrau besitzt Humor, ist extrovertiert und hat eine eigene, klare Meinung. Im Hafen der Ehe verweilte sie für fünf Jahre. Sie wünscht sich einen großen, dunkelhaarigen Mann, der ihr treu ist und die gleichen Ansichten wie sie teilt. Melina wohnt seit ihrem 18. Lebensjahr in ihrer eigenen Wohnung. Es ist ihr Traum, Medizin zu studieren, aktuell ist sie jedoch im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Rettungsdienst tätig. Melina ist ebenfalls auf TikTok aktiv und konnte sogar mit einem Gesangsvideo eine Million Zuschauer begeistern. Melina trägt das Herz am rechten Fleck. Dass sie sehr mitfühlend und emotional ist, beweisen die Tränen, die ihr bei traurigen Filmen die Wangen hinunterkullern.

Gudrun (54) und Tochter Aimée (18) Vor ihren anderthalb Jahren Single-Dasein war Gudrun bereits zweimal verheiratet. Neben Aimée ist sie nicht nur die Mama von zwei weiteren Kindern, sie ist sogar seit zwei Jahren glückliche Großmutter. In ihrem eigenen Friseursalon hat sie ihren Kund:innen schon so manchen Bad-Hair-Day gerettet. Ihre mentale Stärke kam Gudrun in der Vergangenheit zugute, als bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Mithilfe von Naturmedikation hat sie diesen laut eigener Aussage alleine besiegt. In einer Beziehung legt sie Wert darauf, dass ihr Partner finanziell unabhängig ist. Die Schülerin Aimée ist – wie ihre Mutter – ein sehr spiritueller Mensch. Sie besitzt einen ruhigen Charakter, taut schnell auf und ist für jeden Spaß zu haben, wenn sie Vertrauen gefasst hat. Auch wenn Gudrun und Aimée hin und wieder über Meinungsverschiedenheiten stolpern, pflegen die beiden ein gutes Verhältnis. Als Duo verreisen sie gerne oder verbringen ruhige Abende zusammen.

Steffen (55) und Tochter Nina (21)

Steffen war 22 Jahre mit der Mutter seiner beiden Kinder verheiratet. Vor zwei Jahren ging die Ehe in die Brüche, seither geht Steffen als Single durchs Leben. Er kann es kaum abwarten, potenzielle Partnerinnen zu daten. Sein aktuelles Lebensmotto lautet: „Lässig statt spießig“. Getreu dieser Philosophie verbringt er seine Freizeit in der Sauna, der Küche oder am Grill sowie auf dem Golfplatz. Tochter Nina wohnt noch bei Papa Steffen. Bis sie ihre endgültige Berufswahl getroffen hat, jobbt sie in der Gastronomie. Zu ihrem Vater hat sie ein sehr enges Verhältnis. Er motiviert sie mit seiner fröhlichen Art, sich mehr zuzutrauen. Nina hat den großen Wunsch, irgendwann auszuwandern. Ihren Papa möchte sie jedoch aktuell nicht alleine zurücklassen.

Viktor (53) und Sohn Philipp (32)

Der Kampfkunsttrainer Viktor betreibt insgesamt 18 Kampfkunstschulen. Seine drei Söhne stammen von unterschiedlichen Frauen, zwei sind „Souvenirs“ von One-Night-Stands. Das ist auch der Grund, warum Viktor sie erst in ihrem Jugendalter kennenlernte. Um Philipp hat er sich direkt nach der Geburt viel gekümmert, da er mit dessen Mutter eine feste Beziehung führte. Lebemann Viktor lernt zwar häufig Frauen durch den Sport kennen und datet auch gerne über Tinder, dennoch ist er seit drei Jahren Single. Seine Traumfrau sollte einen gesunden Lifestyle und viel Energie mitbringen. Wie Viktor arbeitet auch Sohn Philipp als Kampfkunsttrainer. Aktuell leitet er eine Kampfkunstschule seines Vaters in Würzburg. Der Absolvent eines Masterstudiums als Informatiker folgte seiner Liebe zur Kampfkunst, dank derer er viele Länder bereist hat und einige Weltmeistertitel trägt. Philipp lebte nach der Trennung seiner Eltern bei seiner Mutter und ihrem neuen Partner, was nichts an dem sehr gutes Verhältnis zwischen Viktor und ihm geändert hat.

Karlheinz (53) und Tochter Michelle (25)

Karlheinz, der von allen „Kalle“ genannt wird, ist ein echter Familienmensch. Neben seiner Tochter Michelle hat er noch vier weitere Kinder. Kalles Leben wird von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: Im Rahmen der viel zu frühen Niederkunft seiner ersten Ehefrau verstarb einer der Zwillinge, während der andere mit einer geistigen Behinderung überlebte. Könnte er die Zeit zurückdrehen, hätte Kalle gerne weniger gearbeitet und stattdessen viel mehr Zeit mit seinen Kindern verbracht. Heute holt er dies nach, was für ihn höchste Priorität hat. Karlheinz ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und Wellness-Fan. Passend dazu ist er Genussmensch durch und durch. Friseurmeisterin Michelle lebte nach der Trennung der Eltern zunächst bei ihrer Mutter und zog später zu ihrem Vater. Sie versucht heute, ihn so oft wie möglich zu besuchen, insbesondere dann, wenn auch ihre jüngeren Geschwister dort sind. Eine ihrer wertvollsten Erinnerungen ist eine gemeinsame Reise mit ihrem Vater ins Disneyland Paris.

Carsten (60) und Sohn Norman (19)

Carsten hatte das Gefühl, sich in der bestehenden Beziehung nicht weiterentwickeln zu können, was der Hintergrund seiner Trennung nach 14 Ehejahren war. Die Trennung verlief nicht gütlich und endete in einem Kontaktabbruch. Die darauffolgenden zwei Beziehungen hatten keinen Bestand, Carsten ist seit zwei Jahren Single. Er schaut sich in seiner Freizeit gerne Fußballspiele an und ist ein begeisterter Hobbykoch. Seine Traumfrau ist eigenständig, lebenshungrig und ist in der Lage, sich über seine Erfahrungen austauschen. Aktuell absolviert Norman eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Anschließend möchte er als Flugbegleiter arbeiten, um etwas von der Welt zu sehen. Obwohl er nach der Trennung bei seiner Mutter lebte, haben Norman und Carsten ein gutes Verhältnis. Zudem verbindet beide die große Leidenschaft zum Fußball. Für seinen Vater wünscht er sich eine Powerfrau, die zudem optisch seiner Mutter ähneln sollte.

Alexandra (53) und Sohn Tobias (26)

Alexandra ist mittlerweile seit drei Jahren Single. Mit ihrem ersten Mann kam sie bereits im Jugendalter zusammen. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor, Tobias ist einer davon. Nach der Trennung von ihrem ersten Mann führte sie eine neue Beziehung, ihr Partner verstarb vor drei Jahren. Über die Dating-App Tinder versuchte Tobias, seine Mutter zu verkuppeln – bisher leider ohne Erfolg. In ihrer Freizeit wandert und feiert Alexandra leidenschaftlich. Sie genießt es, sich in der Natur aufzuhalten. Ihr neuer Mann sollte sie mit seiner positiven Energie anstecken. Zusammen mit seinem Bruder zog Tobias nach der Trennung seiner Eltern zur Mutter. Er bezeichnet sich als Mama-Kind, pflegt jedoch zu seinem Vater ein gleichermaßen gutes Verhältnis. Seine Angelegenheiten regelt er ruhig und gelassen. Seine Mutter hingegen verfalle schnell in Hektik. Tobias lebt in einer Beziehung und jobt ab und zu als Model und Komparse.

Claudia (57) und Sohn Tim (26)

Neben Tim hat Claudia noch einen weiteren Sohn. Als sie sich vor rund 20 Jahren von ihrem ersten Mann trennte, war Tim sechs Jahre alt. Die zweite Beziehung ging nach zwölf Jahren in die Brüche. Claudia sind Treue und Ehrlichkeit extrem wichtig, da sie in der Vergangenheit mehrfach betrogen wurde. Claudia arbeitet als Sekretärin, nebenbei ist sie als Mode- Influencerin und Best-Ager-Model tätig. Tim verdient sein Geld als Industriemechaniker und ist nebenberuflich Musiker. Gerne würde er mit seiner Musik irgendwann „groß herauskommen“. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Mutter, Familie besitzt für ihn einen hohen Stellenwert. Tim ist zur Zeit Single, seine letzte Beziehung hielt fünf Jahre.

Andrea (54) und Sohn Timo (24)

Andrea ist Mutter eines Sohnes und einer Tochter. Leider erlitt sie in der Vergangenheit einen herben Schicksalsschlag: Kurz nach der Geburt ihrer Tochter wurde sie von ihrem damaligen Mann nach 10 gemeinsamen Jahren aus dem Haus geworfen, da dieser eine neue Frau kennengelernt hatte. Demzufolge zog sie ihre Kinder alleine groß. Diesem Umstand ist die besonders starke Bindung zwischen ihnen geschuldet. Andrea vertritt die Meinung, dass wahre Schönheit von innen kommt, weshalb das Aussehen ihres Partners nicht im Vordergrund steht. Er darf allerdings durchaus groß und kräftig sein. Die Familie beschreibt Sohn Timo als introvertiert, ruhig und achtsam. Er achtet sehr darauf, dass es geliebten Menschen gut geht. Wenn er nicht als Fahrradkurier arbeitet, produziert er mit viel Leidenschaft seine eigene Musik. In der Freizeit meditiert er, geht im Wald spazieren und treibt Sport. Zudem legt er großen Wert auf eine vegetarische bzw. vegane Ernährung.

Ulf (56) und Sohn Tom (18)

Ohne Sport ist Ulf nicht lebensfähig. Seinem Training geht er fünf Mal in der Woche nach. Das vergangene Jahr verbrachte er als Single. Die Beziehung zur Mutter seines Sohnes hielt 15 Jahre, nach der Trennung zog er seinen Sohn alleine groß. Um dessen Bedürfnissen gerecht werden zu können, reduzierte Ulf seine Arbeitsstunden. Freunde beschreiben Ulf als offen, humorvoll und zuverlässig. Für ihn ist Küssen in einer Beziehung essenziell. Sohn Tom macht eine Ausbildung zum Zerspanungstechniker bei VW. Er führt damit die alte Tradition zahlreicher Familienmitglieder fort. Seit der Trennung seiner Eltern lebt er wechselnd bei seiner Mutter und seinem Vater. Er ist der Meinung, dass sein Vater viel strenger ist. In seiner freien Zeit geht Tom mit Ulf ins Fitnessstudio, fährt Motorrad und lernt seit kurzem Kickboxen. Sich selbst bezeichnet er als faul, weshalb er sich oftmals selbst einen Ruck geben müsse.

Denis (45) und Sohn Etienne (19)

Denis nennt sich selbst „Daddy Cool“. Im Alter von 20 Jahren kam er mit der Mutter seiner zwei Kinder zusammen. Zu der Zeit fühlte er sich eigentlich noch nicht bereit, eine feste Beziehung einzugehen. Als Sohn Etienne ein Jahr alt war, zerbrach die Beziehung der Eltern, da Denis seiner Frau nicht immer treu war. Er führt seit fünf Jahren ein Leben als Single. Besonders wichtig ist ihm das Aussehen einer Frau – schließlich lege er auch bei sich selbst darauf großen Wert. In der Vergangenheit verdiente er sein Geld mit Amateurfußball. Etienne hat ein freundschaftliches Verhältnis zu Denis, obwohl er sich selbst als Mama-Kind bezeichnet. Wenn es um Frauen-Themen geht, kann er sich auf die väterliche Hilfe von Denis verlassen. Die beiden können offen über alles sprechen. Auch Etienne spielt in seiner Freizeit gerne Fußball. Sein Traum ist es, in der Zukunft ein bekanntes Model zu werden.