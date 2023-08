"My Mom, Your Dad": Lohnt sich die Sendung, in der Kinder ihre Eltern verkuppeln?

Mit dem klassischen Klischee, nach dem Eltern die Partner für ihre Kinder aussuchen, will VOX aufräumen. In der neuen Sendung "My Mom, Your Dad" übernehmen erwachsene Töchter und Söhne die Partnerwahl ihrer Eltern.

My Mom, Your Dad Datingshow • 15.08.2023 • 20:15 Uhr

Wer Singles bei der Partnersuche beobachten möchte, muss nur bei diversen deutschen Privatsendern einschalten. Meist handelt es sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der entsprechenden Formate um eine recht homogene Gruppe: Gutaussehend müssen die Kandidatinnen und Kandidaten sein, immer gut aufgelegt, schlank und vor allem: jung! Lässt man Sendungen wie "Bauer sucht Frau" und "First Dates" außer Acht, sind bindungswillige Alleinstehende jenseits der 40 im TV Mangelware. Genau das will VOX nun ändern – mit "My Mom, Your Dad", einem neuen Datingformat, das in den USA, Schweden und Australien bereits seit geraumer Zeit Erfolge feiert.

"My Mom, Your Dad": So läuft die neue Datingshow ab Unter den Augen von Moderatorin Amira Pocher reisen zwölf Singles auf die Trauminsel Kreta. Was sie unter der griechischen Sommersonne nicht ahnen: In unmittelbarer Nähe ihrer Eltern machen auch ihre erwachsenen Kinder gemeinsam Urlaub in einer Villa, beobachten ihre Eltern und geben zu deren Flirtverhalten Einschätzungen ab. Doch damit nicht genug: Diejenigen Kinder, die sich in Challenges am geschicktesten anstellen, können aus dem Hintergrund Einfluss auf die Dates ihrer Eltern nehmen – oder sogar undercover bei den Verabredungen mit dabei sein. Erst am Ende der Sendung lösen die Kinder ihre Rolle auf.

Mit dabei ist unter anderem Erzieherin Anja, die sich nach sieben Jahren als Single wieder nach einer Beziehung sehnt. Unfreiwillig hat der bekennende Mallorca-Fan Tochter Sarina im Gepäck. Ob Steffen ihr Herz erobert? Nach 22 Jahren Ehe war für den 55-jährigen Zweifachpapa Schluss. Nun ist er bereit für neue Dates, die ihm Tochter Nina sicher vergönnen würde. Ebenfalls mit von der Partie: Kampfkunst-Trainer und Tinder-Fan Viktor samt Sohn Philipp und die 57-jährige Claudia, die einen Neuanfang starten will, nachdem ihr Ex-Mann sie gleich mehrfach betrogen hat.

VOX zeigt die insgesamt acht Folgen immer dienstags zur Primetime. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Episoden jeweils eine Woche im Voraus abrufbar.

My Mom, Your Dad – Di. 15.08. – VOX: 20.15 Uhr