"Sommerhaus der Stars" 2023: Arzt-Attest belegt: Can Caplan wurde ins Gesicht geschlagen

Was genau bei den Dreharbeiten des Sommerhauses passiert ist, hält RTL noch geheim. Teilnehmer Can Caplan hat nun jedoch ein Attest gepostet, dass auf eine Schlägerei hindeutet.

Schon seit längerem ist klar, dass eine Situation im "Sommerhaus der Stars" eskaliert sein muss. Bereits im Juli hatte RTL verkündet, dass zwei Paare die Show nach einem Skandal vorzeitig verlassen mussten, sodass andere Paare nachrücken durften. Weitere Infos dazu findet ihr übrigens hier. Genaue Infos gab der Sender jedoch nicht bekannt. Fans vermuteten schon damals, dass Can Caplan und Walentina Doronina sowie die Nachrücker Luigi Birofio und Dana Feist die Beteiligten bei der Auseinandersetzung waren. Dieser Verdacht erhärtete sich, nachdem Can Caplan mehrere Videos veröffentlichte, in denen er RTL dazu aufforderte, die Geschehnisse der Auseinandersetzung unzensiert zu veröffentlichen.

Ärztliches Attest veröffentlicht

Nun hat Can Caplan auf Instagram ein Attest gepostet, das das Ausmaß der Streiterei verdeutlicht. Daras geht hervor, dass Can Caplan am 28. Mai von einem Notarzt behandelt werden musste. Auf dem Dokument steht: "Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung". Diese extreme Situation würde auch erklären, warum RTL mit einem Rauswurf der Paare reagierte. Ob wir je genau wissen werden, was sich an diesem Abend im Sommerhaus zugetragen hat, hängt davon ab, ob RTL die besagte Szene ausstrahlen wird.