"Goodbye Deutschland!" Thommy: Darum musste der Koch ins Krankenhaus!

Seit nunmehr 25 Jahren ist die "Goodbye Deutschland"-Familie Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz ein Paar, seit 16 Jahren sind die beiden ein Teil der VOX-Show. Doch nun zeichnen sich gesundheitliche Probleme ab...

Brasilien, Schweden, Österreich, Mallorca – wohin auch immer es die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Kathrin (55) und Thommy Mermi-Schmelz (52) in den letzten Jahren verschlagen hat, stets fielen sie Fans der VOX-Dokusoap durch großen Fleiß und eine optimistische Grundhaltung auf.

Doch die harte Arbeit in der Gastronomie hatte schon des Öfteren ihren Tribut gefordert. Vor allem die Gesundheit des Kochs war angeschlagen. Und auch in dieser Folge gab es zunächst schlechte Neuigkeiten. In einer verzweifelten Sprachnachricht sagte Kathrin den Dreh zunächst ab: "Es geht nicht. Thommy war heut' im Krankenhaus", erzählte die Kellnerin weinend. Die Herz- und Bauch-Aorta ihres Mannes waren vergrößert, Kathrin hatte eine Riesenangst: Immerhin war bereits Thommys Vater an einem Aneurysma gestorben. Kathrin: "Wir müssen jetzt erst mal schauen, wie's weitergeht."

Zum Glück war es diesmal "nur" eine Zyste in Thommys Bauch, doch wie lange würden die beiden ihr Vollgas-Leben noch aushalten? Könnte ein neuer Karriereplan helfen? "Da sagt die zu mir: Wir gehen jetzt singen!", schilderte Thommy das überraschende Vorhaben seiner Frau: Die wollte mit ihrem Schatz plötzlich den mallorquinischen Schlagerhimmel erobern! Produzent Alex Engel hatte für das Paar einen Song über ihr Leben geschrieben: "Zu Hause ist da, wo du bist". Er selbst werde bei so was "nicht gefragt", erklärte Thommy seine passive Rolle im Eheleben: "Sie ist halt immer die treibende Kraft."

"Goodbye Deutschland!"-Stars vor Schlagerpremiere nervös So richtig unglücklich schien er über den Plan aber nicht zu sein, eher amüsiert. Er sei zwar "untauglich zum Singen" und seine Frau "eigentlich auch", aber nun gut, man konnte es ja mal probieren. "Das stimmt so nicht!", protestierte Kathrin, woraufhin Thommy erklärte: "Sie meint immer noch, sie hat eine göttliche Stimme." Jawohl: "Engelsgleich nämlich", bestätigte Kathrin. Das mag vielleicht etwas übertrieben sein, doch schlecht machte sich die Niedersächsin bei den Studioaufnahmen tatsächlich nicht. Und auch Thommy gab sein Bestes. Produzent Alex jedenfalls fand es "mega".

Und das Partypublikum auf der Baleareninsel? Dort war Alex selbst seit acht Jahren als Stimmungssänger aktiv und lud seine Neuentdeckungen zu einem Gastauftritt ein – nicht ohne sie vorzuwarnen: "Das Worst-Case-Szenario, was euch zwei passieren könnte, wär' natürlich schon, dass die Leute entweder gar nicht reagieren. Das ist am schlimmsten, weißt du: Du singst, und die Leute interessiert das gar nicht, spielen am Handy rum. Oder sogar, dass die Leute anfangen, euch auszupfeifen, anfangen zu gehen, sonst was ..." Kein Wunder, dass Thommy auf diese Ansage hin "die Hosen voll" hatte.

Thommy Mermi-Schmelz: "Ich hab's überlebt" Doch er und Kathrin hatten Glück: Das Publikum nahm die Neu-Schlagerstars wohlwollend auf, tanzte und jubelte, als die beiden Zeilen sangen wie: "Wir sagten 'Goodbye Deutschland' und ganz Deutschland sah uns zu ..." Während Kathrin danach schwärmte: "Es war so geil", war Thommy einfach nur erleichtert: "Ich hab's überlebt."

Und wer weiß, vielleicht würde aus dem kleinen Ausflug ins Schlagergeschäft ja eine langfristige Einkommensquelle werden. Auf jeden Fall wollte das Ehepaar Mermi-Schmelz in Zukunft etwas kürzertreten und statt Zehn-Stunden-Schichten in der Gastronomie zu schieben, zukünftig lieber Jeeptouren und Kochevents anbieten. Was auch immer die Zukunft mit den beiden vorhat, die Fans hoffen vor allem eins: Hauptsache, sie bleiben noch lange gesund!