Immobilien-Blase – Europa und die Subprime-Krise: Lohnt sich die Reportage zur Immobilienkrise auf ARTE?

Als am 15. September 2008 die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers ihren Insolvenzantrag ankündigte, dohte auf der gesamten Welt das Bankenwesen zusammenzubrechen. Toxische Immobilien-Hypotheken mit variablen Zinsen hatten sich als instabil erwiesen, sogenannte Subprime-Papiere wurden an nicht zahllungssichere Kunden verkauft. Längst waren in diesen Usus weltweit Banken eingestiegen, die nun unter der Lehman-Pleite litten. Die breit angelegte ARTE-Doku "Immobilien-Blase – Europa und die Subprime-Krise" (ARTE F, Autor: Paul Le Grouyer) will den Beweis führen, dass Amerika keineswegs alleine schuld an der Banken- und Wirtschaftskrise war.