"Princess Charming": Madleen Matthias ist die neue "Princess Charming"

Letztes Jahr suchte Hanna Sökeland in "Princess Charming" nach der großen Liebe und entschied sich im Finale für die Münchnerin Jessica Huber. Nun startet die dritte Staffel der Datingshow (ab Freitag, 1. September, RTL+), in der sich wieder eine Princess ins Liebesabenteuer in Thailand stürzt. Nun ist auch bekannt, welche Dame die Nachfolgerin von Hanna Sökeland wird: Madleen Matthias.

"Haben mich quasi immer warmgehalten"

Die Studentin ist seit Dezember 2021 Single. "In der Vergangenheit wollten sich meine Partnerinnen und Partner nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten", verriet sie, "ich war dann auch schon mal die 'Schwester einer Freundin', wenn jemand fragte. Nun möchte sie eine Person an ihrer Seite wissen, die es ernst meint. "Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die 'Norm' ist, eher langweilig. Also warum nicht?"