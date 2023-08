Lauterbachs Cannabis-Gesetz: Suchtexperte zerstört Gesetz vor laufender Kamera

"Privater Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis werden für Erwachsene legal", sagte Lauterbach. "Das Gesetz sorgt für die überfällige Entkriminalisierung der zahlreichen Menschen, die Cannabis lediglich zum Eigenbedarf nutzen und stärkt gleichzeitig endlich den Jugendschutz. So entziehen wir dem Dealer an der Straßenecke die Geschäftsgrundlage und schaffen mit den Cannabis-Clubs sichere, kontrollierte und legale Zugangsmöglichkeiten zu Cannabis für Volljährige." Thomasius widersprach der Erwartung im Phoenix-Gesrpäch deutlich.

Cannabis: Qualitätskontrolle durch die Ordnungsämter?

"Der experimentelle gelegentliche Gebrauch von Cannabis bereitet Suchtmedizinern weniger Sorgen", meint Thomasius im Interview. Erschreckend sei vielmehr, dass der tägliche oder fast tägliche Konsum von Cannabis in Ländern mit Legalisierung sehr stark ansteige. Zum Beispiel, so zeigten Studien in den Legalisierungs-Staaten der USA, bei Erwachsenen um 100 Prozent, bei Jugendlichen um 15 bis 20 Prozent. Laut Thomasius werde der Konsum also nicht eingeschränkt, sondern steigen. Und: "Der regelmäßige Konsum ist es, der die Folgeschäden mit sich bringt."