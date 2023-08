"Die Fallers"-Fans trauern: Ursula Cantieni ist tot

Am 25. September 1994 flimmerte die erste Episode von "Die Fallers" beim Südwestrundfunk über die Bildschirme. Ursula Cantieni war dabei, in der Rolle der Bäuerin Johanna. Sie Serie wurde zum Hit, Cantieni zum Star. Als sie 2022 die Serie verließ, starb ihre Rolle Johanna an gebrochenem Herzen. Jetzt starb die Schauspielerin auch in der Realität. Die Fans und auch ihr Heimatsender SWR trauern. "Wir alle im SWR sind bestürzt und tieftraurig – Ursula Cantieni war eine von uns", ließ Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender, verlauten.

Dreimal spielte Ursula Cantieni auch im "Tatort" mit

Ursula Cantieni kam in Zürich zur Welt und wuchs in Graubünden auf. Ab dem neunten Lebensjahr lebte sie in Stuttgart. Nach dem Abitur machte sie eine Schauspielausbildung und Studierte Specherziehung. Sie arbeitete als Regieassistentin am Theater und hatte eine Professur und Lehraufträge an Hochschulen. Von 1978 an arbeitete sie als Schauspielern, zunächst in Festanstellungen, zum Beispiel am Stadttheater in Konstanz, danach bis 1992 in Gastengagements in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.