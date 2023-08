Kleo: Darum geht's in der Thrillerserie von Netflix

Handlung

In der aus Deutschland stammenden Netflix-Serie "Kleo" geht es um eine Protagonistin (Jella Haase), die als eine der besten Spioninnen der DDR bekannt ist. Nachdem sie einen eigentlich routinemäßigen Mord an einem Westberliner Geschäftsmann begeht, der von der Stasi in Auftrag gegeben wurde, wird sie plötzlich verhaftet und inhaftiert. Erst als 1989 die Berliner Mauer und damit die ostdeutsche Regierung fällt, wird Kleo aus dem Gefängnis entlassen und muss feststellen, dass sie unfreiwillig Teil einer spektakulären Verschwörung geworden ist. Doch Kleo geht es nur um eins: Rache an denen, die sind verraten haben. Der Westberliner Polizist Sven ist der ehemaligen Spionin jedoch auf den Fersen.