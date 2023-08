Blauer Panther TV & Streaming Award: Darum sind diese Serien und Shows nominiert!

Begründung der Jury: Die Geschichte des 16-jährigen Außenseiters Mark, der als einziger Mensch den Greif, ein monsterhaftes Fabelwesen aus der düsteren Parallelwelt "Schwarzer Turm", besiegen kann, wird bei dieser Produktion nicht nur zum opulenten Fantasy-Epos, sondern auch zu einer klug konstruierten Popkultur-Reflexion der 90er Jahre. Indem die Serie Mark dabei begleitet, wie er im realen Leben zum Mann, in der Märchenwelt zum Helden wider Willen wird, öffnet sie eine ebenso reizvolle wie zeitgemäße Hybridstruktur aus Coming-of-Age und Fantasy-Abenteuer. Das aufwendige Worldbuilding setzt mit viel Liebe zum Detail Maßstäbe, die auch einem internationalen, "Stranger Things"- und "Herr der Ringe"- geschulten Publikum gerecht werden. Und das junge Ensemble um Jeremias Meyer, Lea Drinda und Zoran Pingel stürzt sich mit Verve in die schicksalhafte Schlacht.

Begründung der Jury: Diese spannende und hochkomplexe Serie hat nicht nur die Jury in den Bann gezogen. Als eins der erfolgreichsten Formate in der ZDF Mediathek und nach einer linear erfolgreichen Ausstrahlung hat „Gestern waren wir noch Kinder“ auch den Nerv der Zuschauer:innen getroffen. Ein Format, das trotz des komplexen, wendungsreichen Plots (geschriebenen von Natalie Scharf) immer auch sehr verständlich bleibt, weil die Erzählung nah an den Figuren ist, die die Handlung antreiben.

Begründung der Jury: Die Verfolgungsjagd bereitet ein herrliches Vergnügen, denn „Kleo“ erfrischt als gewagter Genre-Spagat mit dem unbedingten Willen zur Unterhaltung - ohne Anspruch auf historische Korrtektheit, mit dick aufgetragenen Ost-West-Klischees, einer Heerschar skurriler Nebenfiguren, comichaften Übertreibungen, einer knallbunten Ausstattung, augenzwinkernder Action und Referenzen zu Tarantino und den Coen-Brüdern. Und trotzdem bleibt es mit „Kleo“ nicht bei einem eindimensionalen Rachefeldzug, sondern es klingen auch immer wieder tragischer Tiefgang und hohe politische Brisanz an. In „Kleo“ treffen unkonventionelle Inszenierung, aufbrausende Kreativität und hingebungsvolle Spiellust aufeinander. Entstanden ist damit ein absolutes Highlight des letzten TV- und Streaming Jahres und ein wahres Meisterwerk.

Darum geht's: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden zum Kräftemessen herausgefordert. Aber nur wenn sie gemeinsame Sache machen, haben sie eine Chance gegen den stärksten Gegner: ihren eigenen Arbeitgeber. Dieser entscheidet allein über die Widersacher und die Spiele. Während Joko und Klaas also in jeder Spielrunde selbst antreten müssen, kann ProSieben jeweils wechselnde Spieler aus dem Senderuniversum ins Rennen schicken.

Begründung der Jury: „LOL - Last One Laughing“ hat es geschafft, mit der 4. Staffel nochmals neue Maßstäbe zu setzen und wurde damit zum meistgesehenen deutschen Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des außergewöhnlichen Engagements und Talents der Künstlerinnen und Künstler rund um den Host und Schiedsrichter der Sendung, Michael „Bully“ Herbig. In verschiedenen Disziplinen wie Improvisation, spontanem Stand-Up und perfekt einstudierten Imitationen haben die Comedians immer wieder mit neuen Überraschungen dafür gesorgt, dass das Publikum daheim mitfiebert, mitleidet und Tränen lacht, während die Stars selber ernst bleiben müssen. Jede Folge überzeugt durch kreative und teilweise absurde Ideen der Protagonisten, wobei die herausragende Runde durch überraschende Gastauftritte angereichert wird - wie z.B. der Auftritt der Comedy-Legenden Anke Engelke und Bastian Pastewka, deren Lied "Shoo Shoo Shoo" auf Social Media zu einem sensationellen Hit wurde.