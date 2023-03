"Last One Laughing": Alle Infos zum Release der erfolgreichen Amazon Prime-Show

Bei der vierten Staffel der Amazon Prime-Erfolgsserie heißt es wieder „Nicht lachen!“ Michael „Bully“ Herbig überwacht zehn Prominente in einem Raum, die um ihre Fassung kämpfen.

Am 6. April startet die bereits vierte Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Michael „Bully“ Herbig nimmt wieder seinen angestammten Platz im Kontrollraum ein und schaut, dass auch ja kein Mundwinkel nach oben geht.