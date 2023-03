„LOL: Last One Laughing“ Alle Teilnehmer und Infos zur vierten Staffel der Comedy-Show mit Bully Herbig

Michael 'Bully' Herbig hat mit der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" für einen deutschlandweiten Hit gesorgt. Die ersten Folgen werden ab dem 6. April verfügbar sein. Wir haben für Sie alle Infos zur vierten Staffel der Comedy-Show zusammengefasst.

Das Konzept der Show ist so einfach wie genial: Für sechs Stunden befinden die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Raum. In dieser Zeit versuchen die erfahrenen Comedians, ihre Kollegen zum Lachen zu bringen. Sie selbst dürfen dabei keine Miene verziehen. Denn wer beim Lachen erwischt wird, verliert eine seiner zwei Chancen. Wer ein zweites Mal lacht, fliegt raus. Wer sich das Gelächter am längsten verkneifen kann, gewinnt und erhält das Preisgeld von 50.000 Euro, welches an einen selbstgewählten guten Zweck gespendet wird. Der Erfolg spricht für sich: Die Show ist aktuell die erfolgreichste Sendung bei Amazon Deutschland.