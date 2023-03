Michael Wendler: Warum RTLZWEI die Doku-Soap über den Schlagersänger eingestellt hat

Es sollte ein großer Quotenbringer werden: Der bekannte Schlagerstar Michael Wendler, der seit drei Jahren nicht mehr im deutschen TV aufgetreten ist, sollte von einem RTLZWEI-Kamerateam während der Schwangerschaft seiner Ehefrau Laura begleitet werden. In sechs Teilen wollte der Sender den Alltag und die mit der Schwangerschaft einhergehenden Herausforderungen der werdenden Familie beleuchten. Das Staffel-Highlight sollte dann die Geburt des Babys werden. Der Schlagersänger, der während der Pandemie mit seiner Frau in die USA umgezogen war und durch krude Aussagen rund um den Corona-Virus auffiel, sah die Show als Möglichkeit eines Neustarts für sich und seine Familie.

Doch daraus wird nun doch nichts. Wie RTLZWEI mitteilte, wird das angekündigte Format mit Michael Wendler vollständig und mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die geplante Doku-Soap mit dem Schlagerstar und der jungen Mutter wird also weder für RTLZWEI produziert noch ausgestrahlt. Der Sender gab an, "die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen" zu haben und distanzierte sich aus diesem Grund sowohl von Michael Wendler als auch von der Show. Außerdem bat RTLZWEI sein Publikum um Entschuldigung. Man wolle sich von "Extremismus aller Art" distanzieren und stehe "für Weltoffenheit und Toleranz". Um zu beweisen, dass man hier zu keinen Kompromissen bereit sei, wurde die Show gecancelt.

Michael Wendler hatte in den vergangenen Jahren durch vielerlei Aussagen die öffentliche Wut auf sich gezogen. Während der Corona-Pandemie kritisierte er die Bundesregierung und forderte, alle Maßnahmen sofort fallenzulassen. Zusätzlich bezeichnete er Deutschland in diesem Zusammenhang als "KZ". Für diese verbale Entgleisung warf RTL den Star kurzerhand aus der "DSDS"-Jury. Für den Promi begann nun eine unvergleichbare Talfahrt, auch in finanzieller Hinsicht. Mit der Show sollte das Budget der Familie nun scheinbar wieder aufgebessert werden. Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten Wendlers Verharmlosung der NS-Zeit nicht vergessen. Auf Social Media nahm entsprechend ein gewaltiger Shitstorm einen Lauf, auf den RTLZWEI nun reagieren musste. "Ekelhaft und skrupellos" fanden die Menschen den Versuch des Senders, durch die Kooperation mit dem mutmaßlichen Extremisten ihre Quoten aufzubessern.