Saskia Esken: SPD-Chefin fordert 100 Millionen Euro für Bildung

Während am heutigen Dienstag in Berlin Vertreter von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zum sogenannten "Bildungsgipfel" zusammenkommen, um Lücken und mögliche Verbesserungen im deutschen Bildungssystem zu debattieren, positionierte sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken bereits im ARD-"Morgenmagazin" zur Kernproblematik: Die Politikerin fordert 100 Milliarden Euro für die Bildung. "Die Aufgaben sind riesig. Die Schulträger brauchen Verlässlichkeit und Planungssicherheit", erklärte Esken im Gespräch mit Moderator Michael Strempel. "Diese Unterstützung hat in den ersten Jahren einfach gefehlt, beispielsweise bei den Medienentwicklungsplänen."