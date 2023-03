Theresia Fischer: Darum hat das GNTM-Model blank gezogen

Freizügige Posen übte sie bereits als Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" ein. Bei Instagram aber sieht man Theresia Fischer in einem aktuellen Fotopost splitterfasernackt – verbunden mit keiner modischen, sondern eine gesellschaftspolitischen Botschaft. Die 30-Jährige positioniert sich in der Debatte um entblößte Frauenoberkörper gänzlich unmissverständlich – und gänzlich textilfrei. "FREE THE" steht in Versalien auf ihrem Oberkörper geschrieben – die zu befreienden Nippel selbst sind nur knapp mit Regenbogenherzchen überdeckt.