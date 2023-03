"red. Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Infos zur Live-Sendung mit Steven Gätjen

Der große Oscars-Abend bei ProSieben beginnt selbstverständlich schon, bevor ab 1 Uhr das internationale Live-Signal übernimmt und unter der Moderation von Jimmy Kimmel die 95. Verleihung der begehrten Goldjungen im Dolby-Theatre in Los Angeles startet. Bereits vorher gibt es auf dem roten Teppich wieder so einiges zu sehen – darunter alles, was in Hollywood derzeit Rang und Namen hat.

Der Ausraster hatte Konsequenzen: In diesem Jahr wird Will Smith nicht an der Verleihung teilnehmen – dem 54-Jährigen wurde ein zehnjähriges Oscar-Verbot erteilt. Auch das von Apple produzierte Bürgerkriegsdrama "Emancipation", in dem Smith in einer Hauptrolle zu sehen ist, wurde nicht nominiert. Stattdessen gelten neben "Im Westen nichts Neues" unter anderem das SciFi-Drama "Everything Everywhere All at Once" sowie "The Banshees of Inisherin" als heiße Oscar-Favoriten.