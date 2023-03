"The Voice Kids": Infos zum elften Staffelauftakt der Sat.1-Show

Heute Abend wird bei "The Voice Kids" den Kleinen wieder eine große Bühne geboten. Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und das "Team Fanta" halten Ausschau nach jungen, vielversprechenden Talenten. In der vergangenen Staffel triumphierten die Fantas, ihr Talent Georgia sang sich in die Herzen des Publikums.

The Voice Kids Musikshow • 10.03.2023 • 20:15 Uhr

Kinder an die Macht – vorerst zumindest ans Mikrofon: In rund 40 Staaten wird "The Voice Kids" inzwischen ausgestrahlt, SAT.1 zeigt die Musik-Castingshow bereits seit 2013. Mittlerweile geht die Suche nach jungen Gesangstalenten im deutschen TV bereits in die elfte Staffel. Wie gewohnt geht es für die Kinder und Jugendlichen in den sogenannten Blind Auditions zunächst darum, die Jurymitglieder einzig mit ihrer Stimme zu überzeugen. Während die Kids auf der Bühne alles geben, hofft die Familie im Hintergrund, dass einer der Coaches auf den Buzzer drückt – und sich sein Stuhl umdreht. Erstmals gibt es keine Neubesetzung in der Jury. Sie besteht wie zuletzt aus Alvaro Soler, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut sowie "Team Fanta", Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier.

Herzenssache für Lena Meyer-Landrut SAT.1 zeigt die neuen Folgen ab 10. März immer freitags zur Primetime. Die Moderation übernehmen Thore Schölermann – bereits seit der ersten Staffel 2013 dabei – und Melissa Khalaj. Lena Meyer-Landrut, deren Karriere einst selbst mit einer Castingshow startete, nimmt bereits zum neunten Mal auf dem drehbaren Stuhl Platz. Als dienstältester Coach sei und bleibe "The Voice Kids" für sie eine "Herzenssache", sagte die ehemalige ESC-Siegerin gegenüber SAT.1.

Im Interview mit prisma hat Lena über ihre Zeit als Jurorin und über ihre privaten Auftritte als Kind geplaudert. Das ganze Gespräch finden Sie hier.

Wincent Weiss will bei "The Voice Kids" triumphieren Harmonisch geht es innerhalb der Jury nicht immer zu, dafür stets freundschaftlich. Auch wenn man sich im Kampf um junge Talente gegenseitig nichts schenke, verstehe man sich privat sehr gut, betont Meyer-Landrut im Sender-Interview: "Die Jungs und ich sind ein super Team." Der Ehrgeiz, als Coach "The Voice Kids" für sich zu entscheiden, ist natürlich dennoch gegeben. In der vergangenen Staffel triumphierten die Fantas, ihr Talent Georgia sang sich in die Herzen des Publikums.

Wincent Weiss hat sich offenbar viel vorgenommen: "Da alle guten Dinge drei sind, gehe ich davon aus, dass ich es in meiner dritten Staffel schaffen werde, die Fantas vom Thron zu stoßen." Den Weg zum Sieg gehen die Coaches mit den Talenten gemeinsam: Nachdem sich die Juroren und die Jurorin in den Blind Auditions ihr Team zusammengestellt haben, geht es mit Gesangstraining sowie den sogenannten Battles weiter.

