Rassismus-Eklat beim „Bachelor“ David Jackson

Nachdem der Bachelor letzte Woche drei Kandidatinnen nachhause schicken musste, startet David Jackson mit den 20 verbleibenden Damen in die erste Datewoche bei der RTL-Show (auch bei RTL+). Dabei lernt der Bachelor die ein oder andere Kandidatin näher kennen.

Kandidatin Danielle fühlte keine Verbindung zu David Jackson Das erste Gruppen-Date steht an und für vier Kandidatinnen geht es hoch hinaus. Leyla, Angelina, Henriette und Tami wagen mit dem Bachelor einen Fallschirmsprung. Im Anschluss darf Angelina, genannt „Utze“, noch Zeit mit David zu zweit verbringen. Die beiden lassen den Tag in romantischer Atmosphäre ausklingen. Währenddessen trifft eine Kandidatin in der Villa eine folgenschwere Entscheidung. „Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich gehen soll. Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte“, sagt die 28-jährige Danielle. Sie entscheidet sich dafür, die Show zu verlassen.

Intimer Tanz beim Einzeldate Am nächsten Tag steht das erste Einzeldate an. Kandidatin Chiara ist die Auserwählte. Sie und der Bachelor haben „ein Kennenlernen der ganz besonderen Art“. Rücken an Rücken tanzen sie einen Vertrauenstanz zu Tom Odells „Another Love“ und lernen sich kennen, ohne miteinander zu sprechen. Beim Tanzen lassen sie nur ihre Emotionen sprechen. „Das ist eine ganz andere Ebene von Intimität“, findet Chiara.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Rassismus-Eklat sorgt für Aus von Kandidatin Beim nächsten Gruppendate lädt der Bachelor Manina, Saskia, Pamela, Jana, Alyssa, Colleen und Fiona zu einer Spritztour im VW Bus ein, inklusive anschließenden Drinks in einer gemütlichen Beachbar. Als David die Kandidatinnen fragt, welches Eis sie gerne haben möchten, antwortet Kandidatin Saskia: „Dich als Schokolade“. „Oh Gott, das habe ich nicht gesagt!“, ruft sie beschämt. Doch, das hat sie. David Jackson findet das nicht ganz so lustig. „Den Spruch fand ich ein NoGo. Konnte ich nicht darüber lachen“.

In der Nacht der Rosen sucht der Bachelor noch einmal das Gespräch mit der 29-Jährigen. Er erklärt ihr, dass er den Spruch gar nicht gut fand und er glaube, dass ihr da ein wenig die Aufklärung fehle. „Ich nehme das an, auf jeden Fall“, beteuert sie. Am Ende reicht es für Saskia leider nicht und sie erhält keine Rose. „Mir ist wirklich besonders wichtig, dass du weißt, dass es nichts mit deinen Äußerungen zu tun hat“, betont er bei der Verabschiedung. An anderer Stelle habe es einfach nicht gepasst, sagt er. Die zweite Kandidatin, die keine Rose bekommt, ist Pamela.