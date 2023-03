"Outlast": Alle Infos zur Survival-Serie von Netflix und den Kandidaten

Das Konzept

Auf den ersten Blick erinnert das Konzept der Serie stark an klassische Reality-Formate. Eine Gruppe an Menschen wird in eine sonderbare Situation gesteckt. Nach und nach werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer eliminiert, bis es am Ende Gewinner gibt. Doch in "Outlast" gibt es einen besonderen Kniff: Die Kandidatinnen und Kandidaten, die eigentlich Alleingänger sind, müssen zusammenarbeiten. Wer seine Gruppe verlässt, hat keine Chance, in der verschneiten Wildnis Alaskas zu überleben, in der die Temperaturen auf bis zu -30 Grad fallen können und Bären sogar noch eins der kleineren Probleme darstellen. So darf man sich auf spannende Auseinandersetzungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der einzelnen Gruppen freuen. Denn: Je weniger Kandidaten übrigbleiben, desto höher ist das Preisgeld für die Gewinner. Es ist eine "erwachsene Version der Hunger Games".