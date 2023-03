Paris Hilton spricht offen über ihren Schwangerschaftsabbruch

Vierter Teil des Action-Filmes

Verärgerung über Drehbuch: Donnie Yen schrieb seine Rolle in "John Wick" um

Bald hat das Warten ein Ende: Am 23. März startet "John Wick 4" in den deutschen Kinos. Darin wird Donnie Yen an der Seite von Keanu Reeves zu sehen sein. Doch anfangs hatte der Schauspieler Probleme mit seiner Rolle. Das ging sogar so weit, dass Donnie Yen Änderungen am Drehbuch verlangte und wichtige Details an seinem Charakter selbst umschrieb.

