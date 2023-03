Adel Tawil Interview: Alles über sein neues Album und sein Privatleben

Adel Tawil ist ein typisches Kind der 90er-Jahre: 1978 geboren, wuchs der Sohn eines Ägypters und einer Tunesierin in Berlin auf und sog dort schon früh die besondere Atmosphäre der Hauptstadt auf. „Ich liebe Berlin! Hier ist immer was los, es wird nie langweilig“, sagt er bei seinem Besuch in der prisma-Redaktion. Ende der 90er-Jahre dann das erste Ausrufezeichen auf der großen Bühne: Tawil wird Mitglied der Boy-Band „The Boyz“, nennt sich dort „Kane“ und verzeichnet mit „One Minute“ auch einen Top-10-Hit in Deutschland und der Schweiz, dessen Lyrics von ihm selbst stammen und sich mit dem harten Alltag in Großstadt-Ghettos auseinandersetzen.

Doch Tawil gibt nicht auf, erholt sich gesundheitlich, und wird beruflich erfolgreicher als je zuvor. Jetzt ist „Spiegelbild” erschienen, sein inzwischen viertes Studioalbum. Und er sagt selbst: „Es ist mein absolut persönlichstes Album geworden, es steht für Selbstreflexion, starke Gefühle, Entschleunigung und Hoffnung.“ Bei einigen Songs gibt Adel Tawil auch Einblicke in sein Seelenleben, er sagt, dass er reflektiert habe, was ihm wichtig sei. Eigentlich wollte er nach dem Album „Alles lebt” (2019) eine Auszeit nehmen. Dieser Entschluss stand fest, damals, als alles lebte und die Welt noch eine andere war. Doch dann kam die Pandemie, und Pläne blieben Pläne. „Und was lange selbstverständlich schien, war plötzlich nur noch eine langsam verblassende Erinnerung, ein vages Stück Hoffnung in einer dunklen Zeit“, so Tawil. Er spürte in den einschneidenden Wochen und Monaten 2020 die Wucht des Alleinseins. „Diese überwältigende Stille – die so viel lauter sein kann als jeder Konzertlärm, jeder Jubelschrei.“