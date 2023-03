"The Voice Kids": Alle Teilnehmer und Coaches der 11. Staffel im Überblick

Am 10. März startet die neue Staffel der Erfolgsshow "The Voice Kids" auf SAT.1. Hier erfahren Sie unter anderem, welche Kids in diesem Jahr dabei sind und welche Coaches mit ihnen um den Sieg kämpfen werden.

In dieser Adapton der Sendung "The Voice of Germany" werden talentierte Sänger und Sängerinnen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren gesucht. Nach den "Blind Auditions" werden die Kandidaten von den Coaches ausgewählt. Mit diesem trainieren sie ihre Fägihkeiten und müssen sich und vor den Zuschauerinnen und Zuschauern und der Jury in den folgenden Shows beweisen.

Sendetermine Die Ausstrahlung der 11. Staffel beginnt am 10. März auf SAT.1 und Joyn. Ab diesem Zeitpunkt wird an den nächsten Freitagen jeweils eine neue Folge veröffentlicht. Zwar gibt es noch keine offiziellen Angaben, doch es ist davon auszugehen, dass die Staffel ingesamt aus 10 Folgen bestehen wird.

Coaches Die einzelnen Coaches dürften zwar niemanden überraschen, doch in ihrer Gesamtheit sind sie etwas Besonderes. Denn zum ersten Mal seit Beginn der Show im Jahre 2013 wird die gleiche Jury aus dem Vorjahr übernommen. Vincent Weiss ist also wieder mit von der Partie. Der Songwriter war in der letzten Staffel das erste Mal bei "The Voice Kids" dabei und möchte in diesem Jahr abräumen. Auch ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut wird auf einem der roten Stühle Platz nehmen. Sie ist bereits zum achten Mal als Jurorin der Show dabei und war in der dritten Staffel erfolgreich. Alvaro Soler ist spanisch-deutscher Popsänger und war in den italienischen Charts auf Platz 1. Der in Barcelona geborene Musiker ist zum dritten Mal als Coach dabei. Die letzten beiden Coaches treten als Duo auf. Michi Beck und Smudo haben "The Voice Kids" bereits zwei Mal für sich entschieden. In diesem Jahr möchten die Rapper die ersten sein, die drei Titel für sich beanspruchen können.