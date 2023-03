"Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle": TV-Kritik zur heutigen ARTE-Doku

Es ist die wohl größte Tragödie der jüngeren Architekturgeschichte: 2019 stand die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Flammen. Die Zerstörung traf viele Franzosen mitten ins Herz. Die Aufbauarbeiten haben 2021 begonnen. Die dreiteilige ARTE-Doku "Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle" begleitet das Vorhaben und wird Zeuge, wie das imposante Gebäude Stück für Stück wieder errichtet wird.

Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle Dokumentation • 04.03.2023 • 20:15 Uhr

Am Abend des 15. April 2019 kam es in der Kathedrale Notre-Dame, einem der wichtigsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris, zu einem Großbrand: Das Feuer, das erst in den frühen Morgen unter Kontrolle gebracht werden konnte, zerstörte den hölzernen Dachstuhl, brachte die Turmspitze und Teile des imposanten Gewölbes zum Einsturz. Nach einjährigen Aufräum- und Sicherungsarbeiten konnte der Wiederaufbau beginnen. Die Zeit drängt, denn schon 2024, pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen in Paris, soll die römisch-katholische Kirche wieder in alter Pracht erstrahlen. Die dreiteilige ARTE-Dokumentation "Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle" von Vincent Amouroux begleitet die einmalige Sisyphusarbeit.

Ein großes Team versucht Notre-Dame zu rekonstruieren Ein groß angelegtes Team aus Archäologinnen, Kunsthistorikern, Geologinnen, Bauingenieuren, Akustikern, Digitalexpertinnen sowie Glas-, Holz- und Metallhandwerkern hat die einmalige Aufgabe, die mehr als 800 Jahre alten Fragmente in monatelanger Forschung zu untersuchen. Da es kaum schriftliche Aufzeichnung vom damaligen Bau gibt und kein heute tätiger Architekt jemals mit der Rekonstruktion von Bögen in einer vergleichbaren Dimension zu tun hatte, müssen sie sich das Wissen mittelalterlicher Baukunst selbst anhand der Überreste aneignen. Dabei helfen soll unter anderem eine speziell entwickelte 3D-Software. Bei den Arbeiten stoßen die Forscherinnen und Forscher auf faszinierende neue Erkenntnisse: So etwa soll die Kirche in ihrer Anfangszeit vollständig ausgemalt gewesen sein.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wer im wahrsten Sinne des Wortes noch tiefer in die Welt von Notre-Dame eintauchen will, den nimmt der französische Organist Olivier Latry in "Die Orgel von Notre-Dame de Paris" mit. Die gleichnamige Dokumentation aus dem Jahr 2015 wird im Anschluss an die drei Teile "Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle" um 22.55 Uhr wiederholt.

Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle – Sa. 04.03. – ARTE: 20.15 Uhr