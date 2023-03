"ESC-Vorentscheid" ohne Frida Gold: Traurige Nachrichten von Alina Süggeler

Am Freitag, dem 3. März, wird das ESC-Feuer wieder entfacht. Einige Künstler habe sich in Stellung gebracht, um Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool zu vertreten. Zu den Favoriten gehörte auch die Band Frida Gold. Doch nun gab es traurige Nachrichten von Sängerin Alina Süggeler und ihren Musikern: Frida Gold kann nicht am ESC teilnehmen.

Am Freitagabend entscheidet sich, wer Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten wird. Neben unter anderem Ikke Hüftgold, Anica Russo und Lonely Spring sollte auch die Popband Frida Gold am Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" (Freitag, 3. März, 22.20 Uhr, ARD) teilnehmen und mit dem Song "Alle Frauen In Mir Sind Müde" ins Rennen gehen. Doch nun muss die Gruppe ihre Teilnahme absagen. Grund dafür ist ein Krankheitsfall in der Band, Sängerin Alina Süggeler hat es erwischt.

Medizinische Maßnahmen hatten zu keinerlei Besserung geführt "Schon am zweiten Probentag war allen Beteiligten ersichtlich, dass Alina Süggeler sehr krank war und unter Fieber litt", heißt es in einem Statement der Band. "Es musste auf zwei Durchläufe reduziert werden, bei denen sie nur sporadisch singen konnte. Danach ging es sofort nach Hause in der Hoffnung, dass Ruhe und Medikamente sie für den nächsten Tag würden stabilisieren können."

Allerdings verschlimmerte sich Süggelers Zustand, "neben Fieber, Schüttelfrost und akuten Halsschmerzen hatte sie auch komplett ihre Stimme verloren". Weiter heißt es im Statement: "Jegliche kurzfristigen medizinischen Maßnahmen hatten zu keinerlei akuten Besserung geführt, um einen Auftritt zu ermöglichen. Für Alina und alle Beteiligten sei dies, nach wochenlanger Arbeit und Vorbereitung, "ein Schock und eine maßlose Enttäuschung." Die Band bedanke sich bei allen Beteiligten, dem NDR sowie bei ihren Fans.

Die anderen Künstlerinnen und Künstler werden wie geplant am Vorentscheid teilnehmen. Ab 22.20 Uhr wird "Unser Lied für Liverpool" live aus den MMC Studios in Köln ausgestrahlt. Zu sehen ist die Sendung, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, unter anderem auch bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek.